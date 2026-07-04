L’arbitre de France-Paraguay choque le monde

La victoire de la France ne peut pas faire oublier la performance de l'arbitre de la rencontre, M. Tantashev ayant laissé les Paraguayens faire absolument ce qu'ils voulaient.

La France a fini par venir à bout du Paraguay dans un match qui a été tout sauf une publicité pour le football. Comme face à l’Allemagne, les Sud-Américains ont beaucoup défendu, dépassant souvent la limite du supportable. Mais cela ne s’est pas arrangé tout au long de la rencontre, avec la permission de l’arbitre Ilgiz Tantashev, qui a absolument tout laissé passer.

Il n'a aucun intérêt pour les lois du jeu - Colin Millar - The Athletic

Du coup donné à Mbappé en pleine course, aux attentats par derrière et en retard sur Rabiot et Mbappé, aux gains de temps et simulation, l’arbitre ouzbek était en mission contre la France de façon assez étonnante. Les joueurs de Didier Deschamps ont le mérite de ne pas craquer, alors que Désiré Doué a subi deux fauchages en deux minutes, et a fini par obtenir le pénalty décisif que l’arbitre n’avait pas accordé en premier lieu. Bien contraint d’aller voir la VAR, M. Tantashev a donné l’un des rares coups de sifflet pour la France, dans un parti-pris qui a choqué les observateurs du monde entier.

Journaliste pour de grands médias comme CNN et la Gazzetta, Tancredi Palmeri a fait dans le second degré. « Tantashev, sa performance est incroyable. Je le verrai bien en finale de la Coupe du monde », a livré le journaliste, alors que les témoignages écoeuré se sont multipliés. « Incroyable performance de l’arbitre, il n’a aucun intérêt pour le football ni pour les lois du jeu, ni à la protection des joueurs. Cela fait 13 ans qu’il arbitre pour la FIFA, la France a eu de la chance de ne pas avoir de blessés graves », confié Colin Millar de The Athletic. « Il serait raisonnable de penser que c’est le dernier match de Coupe du monde arbitré par M. Tantashev » a glissé Marca. En Ecosse, le compte très suivi Scotland Park termine : « Nous ne sommes pas du genre à critiquer les arbitres, mais sa performance est choquante, il n’a pas le niveau coupe du monde ».

Plusieurs comptes ou médias moins sérieux ont, souvent ironiquement, laissé entendre que l’arbitre ouzbek était en mission pas si secrète pour la FIFA, pour faire éliminer la France et laisser l’Argentine conquérir tranquillement son trophée.