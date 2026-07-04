L’arbitre de France-Paraguay choque le monde

Il n'a aucun intérêt pour les lois du jeu- Colin Millar - The Athletic
J’espérais un match de foot. Même si je m'attendais à une équipe qui refuse le jeu et recroquevillée en défense. Mais les paraguayens n'avaient pas décidé de jouer au foot. Et l'arbitre avait lui décidé d'ignorer les règles. Ils ont joué sale avec la bénédiction de l'arbitrage. C'est presque un miracle que l'arbitre var (Chilien) ait appelé pour le pénalty quand il n'a pas bronché pour le coup de coude volontaire de Galarza sur le torse de Mbappé en dehors du jeu. Bref pas un match de foot. La morale est sauve mais la prestation des paraguayens (à l'exception d'Enciso) et de l'arbitre ont été indigne d'une coupe du monde.
Trop de monde lui sont passé devant bonne chance a lui
Sal*pes de Paraguayens de mon vier
Un scandale il a été corrompu c'est pas possible
Olise qui reçoit un carton sur une simulation de Galarza. Toujours lui...
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Uzbek referee Ilgiz Tantashev with an extraordinary performance. No interest in refereeing, no interest in applying the laws of the game, no interest in player welfare or well-being. A FIFA listed referee for 13 years! France very fortunate to avoid serious injuries.