Mbappé et le boycott des sponsors, il a conquis le vestiaire

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a surpris tout le monde au début du rassemblement de l’Equipe de France en refusant de participer aux opérations commerciales avec les partenaires de la Fédération Française de Football

L’attaquant du Paris Saint-Germain souhaite renégocier entièrement la convention sur l’exploitation de son image en Equipe de France. Au début du rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé a refusé de se prêter au jeu des opérations commerciales avec les partenaires de la FFF, en partie car il ne partage pas les valeurs de certaines marques telles que KFC ou Coca Cola, à l’heure où il est investi pour lutter contre la malnutrition des enfants à travers le monde. Kylian Mbappé souhaite ainsi faire une petite révolution et tandis que l’on pouvait craindre que le vestiaire des Bleus se divise à ce sujet, c’est visiblement tout le contraire. Et pour preuve, Raphaël Varane a expliqué en conférence de presse avant le match de la France contre l’Afrique du Sud à Lille qu’il était sur la même longueur d’onde que son jeune coéquipier à ce sujet.

Varane partage le constat de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Sur le fond, c’est une évidence, il y a des choses à changer, à améliorer. Sur la forme, cela ne nous a pas affectés plus que ça, on est plus focus sur le terrain, on n’est pas perturbé. Il va y avoir une évolution et c’est normal. Du côté de Kylian, comme de la Fédé et du groupe France, il y a des discussions, il y en aura encore. C’est normal pour notre génération, le temps dans lequel on vit. J'ai déjà été confronté à ce genre de situations personnellement, il faut une discussion. Nous, les joueurs, sommes concernés, on a un droit à l’image, on est des personnages publics, médiatisés, ça fait partie de notre métier, c'est normal qu’il y ait un débat » a lancé Raphaël Varane, absolument pas choqué par la prise de position très ferme de Kylian Mbappé et de son avocate au sujet de son droit d’image et de ses participations ou non aux spots publicitaires des partenaires de la Fédération Française de Football.