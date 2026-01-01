Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Ligue 102 janv. , 00:00
parAlexis Rose
17e journée de Ligue 1 :
Vendredi 2 janvier
20h45 : Toulouse FC - RC Lens (sur Ligue 1+)
Samedi 3 janvier
17h00 : AS Monaco - Olympique Lyonnais (sur beIN Sports 1)
19h00 : OGC Nice - Strasbourg (sur Ligue 1+)
21h05 : Lille OSC - Stade Rennais (sur Ligue 1+)
Dimanche 4 janvier
15h00 : Olympique de Marseille - FC Nantes (sur Ligue 1+)
17h15 : Havre AC - SCO Angers (sur Ligue 1+ 5)
Stade Brestois - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 4)
FC Lorient - FC Metz (sur Ligue 1+ 6)
20h45 : Paris Saint-Germain - Paris FC (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

