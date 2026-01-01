Un joueur de Metz blessé dans l’incendie de Crans-Montana

26 ans joue à Angers remplaçant avec équipe National Algérie je pense que c’est loin être le crack on veux faire croire
Mais allez y
Personne ne sait rien là dessus. Ca sert a rien de parler dans le vide.
Pourquoi ne pas faire jouer Gouiri en 10 : fin technicien, bon passeur, à l'aise dans les petits espaces, adroit devant le but....
Mais tout ce que tu décris là ce sont des faits qui sont en général fait par des français.. née en France... et éduqué en france et par la france dans des quartier qui sont a l'abandon . Des petits merdeux..l'immigré na rien avoir la dedans en général il a meme peur de commettre un larcin et se tient a carreau par peur de se voir expulser.. va voir le matin tôt devant les brico dépôt et les plate-forme du bâtiment qui demande du travail...je pense pas que ta du en côtoyer beaucoup d'immigré pour parler ainsi... tu me parle de cite mais dans les cite il y a pas d'immigré ou de clandestin...les immigrés et clandestin dorment dans des squat ou foyer en général.. dans les cite ce dont des français d'origine étrangère sûrement mais des français... Et l'immigration nest pas le mal de ce pays ni la cause de méfaits... discuté un peu avec les anciens... et demande aux centenaire autour de toi si tu en connais comment était marseille dans les années 50 ou 30... aujourdui a côté de l'époque cest de la gnognotte.. des règlement de compte a l'époque des zampa guerini c'était pas 30 par ans quil y en avait ... mais 30 par mois... je pense que ce qui te gêne surtout cest la différence et encore une histoire de religion a la con
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.