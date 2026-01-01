Un joueur de Metz blessé dans l’incendie de Crans-Montana

Dans un communiqué publié ce jeudi soir sur son site internet, le FC Metz annonce avec douleur que l’un de ses joueurs, Tahirys Dos Santos, a été blessé dans le tragique incendie de Crans-Montana.

« Le FC Metz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club originaire de Mont-Saint-Martin, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse) dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. Grièvement brûlé, le jeune Grenat âgé de 19 ans a été transféré par avion en Allemagne, où il est actuellement soigné.

Profondément marqués par cette nouvelle, les dirigeants, joueurs, entraîneurs et salariés du club sont sous le choc et unissent leurs pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.

Le club souhaite également apporter son entier soutien à sa famille, et œuvre, en collaboration avec les autorités médicales, pour permettre de rapatrier Tahirys à l’hôpital de Mercy, près de chez lui.

Des nouvelles de Tahirys seront transmises en cas d’évolution significative de son état de santé. Dans cette attente, le FC Metz demande à toutes et tous de bien vouloir respecter la vie privée de Tahirys et de sa famille » écrit le FC Metz dans son communiqué officiel.