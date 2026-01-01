ICONSPORT_271082_0121
Joel Ordonez, le défenseur de Bruges

Liverpool prive l’OM d’un gros deal à 40 ME

Mercato01 janv. , 23:30
parQuentin Mallet
0
L'été dernier, l'OM a longtemps tenté de convaincre le Club Bruges de céder Joel Ordonez pour une somme raisonnable. Mais face aux exigences des dirigeants belges, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont tournés vers d'autres cibles. Six mois plus tard, il va filer à Liverpool contre une somme colossale.
Après la qualification pour la Ligue des champions dûment acquise au terme d'une saison rocambolesque, l'Olympique de Marseille avait un objectif clair : renforcer drastiquement l'effectif pour permettre à Roberto De Zerbi de jouer sur plusieurs tableaux sans pâtir d'une surcharge physique chez ses joueurs. Après avoir rapidement identifié la défense centrale comme un secteur à renforcer, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont tenté de recruter la sensation équatorienne Joel Ordonez, mais le Club Bruges, qui demandait au moins 30 millions d'euros, n'a pas cédé. A la place, le tandem de dirigeants phocéens s'est finalement tourné vers Nayef Aguerd, arrivé contre un chèque de 23 millions d'euros. A peine six mois plus tard, le défenseur central de 21 ans va finalement s'envoler vers Liverpool.
J. Ordóñez Guerrero

J. Ordóñez Guerrero

EcuadorÉquateur Âge 21 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Pro League

Matchs15
Buts1
Passes décisives0
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0

Joel Ordonez va s'engager à Liverpool

En tout cas, c'est la tendance du moment. D'après Bolavip, « Joel Ordonez est sur le point de devenir un joueur de Liverpool car les négociations se sont intensifiées » ces derniers jours. Le même média avait récemment expliqué que les Reds étaient les favoris pour le recruter, alors qu'ils lui proposent de tripler le salaire qu'il touche actuellement à Bruges. Le média spécialisé dans l'actualité du sport sud-américain ajoute que pour le recruter, le tenant du titre en Premier League va débourser la somme colossale de 40 millions d'euros. Un montant que n'aurait de toute façon jamais pu débourser l'OM, ni cet été, ni maintenant que le mercato hivernal est ouvert.
En tout cas, le fait que Joel Ordonez soit autant une priorité pour Liverpool signifie que la direction phocéenne n'est pas passée loin de s'offrir un véritable monstre en défense centrale. Le coéquipier de Willian Pacho en Equateur a de beaux jours devant lui… mais pas à l'OM.
0
Derniers commentaires

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

26 ans joue à Angers remplaçant avec équipe National Algérie je pense que c’est loin être le crack on veux faire croire

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

Mais allez y

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

Personne ne sait rien là dessus. Ca sert a rien de parler dans le vide.

OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

Pourquoi ne pas faire jouer Gouiri en 10 : fin technicien, bon passeur, à l'aise dans les petits espaces, adroit devant le but....

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Mais tout ce que tu décris là ce sont des faits qui sont en général fait par des français.. née en France... et éduqué en france et par la france dans des quartier qui sont a l'abandon . Des petits merdeux..l'immigré na rien avoir la dedans en général il a meme peur de commettre un larcin et se tient a carreau par peur de se voir expulser.. va voir le matin tôt devant les brico dépôt et les plate-forme du bâtiment qui demande du travail...je pense pas que ta du en côtoyer beaucoup d'immigré pour parler ainsi... tu me parle de cite mais dans les cite il y a pas d'immigré ou de clandestin...les immigrés et clandestin dorment dans des squat ou foyer en général.. dans les cite ce dont des français d'origine étrangère sûrement mais des français... Et l'immigration nest pas le mal de ce pays ni la cause de méfaits... discuté un peu avec les anciens... et demande aux centenaire autour de toi si tu en connais comment était marseille dans les années 50 ou 30... aujourdui a côté de l'époque cest de la gnognotte.. des règlement de compte a l'époque des zampa guerini c'était pas 30 par ans quil y en avait ... mais 30 par mois... je pense que ce qui te gêne surtout cest la différence et encore une histoire de religion a la con

