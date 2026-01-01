PL : Manchester City perd du terrain sur Arsenal

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Mais tout ce que tu décris là ce sont des faits qui sont en général fait par des français.. née en France... et éduqué en france et par la france dans des quartier qui sont a l'abandon . Des petits merdeux..l'immigré na rien avoir la dedans en général il a meme peur de commettre un larcin et se tient a carreau par peur de se voir expulser.. va voir le matin tôt devant les brico dépôt et les plate-forme du bâtiment qui demande du travail...je pense pas que ta du en côtoyer beaucoup d'immigré pour parler ainsi... tu me parle de cite mais dans les cite il y a pas d'immigré ou de clandestin...les immigrés et clandestin dorment dans des squat ou foyer en général.. dans les cite ce dont des français d'origine étrangère sûrement mais des français... Et l'immigration nest pas le mal de ce pays ni la cause de méfaits... discuté un peu avec les anciens... et demande aux centenaire autour de toi si tu en connais comment était marseille dans les années 50 ou 30... aujourdui a côté de l'époque cest de la gnognotte.. des règlement de compte a l'époque des zampa guerini c'était pas 30 par ans quil y en avait ... mais 30 par mois... je pense que ce qui te gêne surtout cest la différence et encore une histoire de religion a la con