Rennes : Jacquet à Manchester United, ça chauffe

Véritable phénomène de la première moitié de saison du Stade Rennais, le jeune défenseur central Jérémy Jacquet plaît à de nombreux cadors européens. Parmi eux, Manchester United, qui le suit de près en vue d'un potentiel transfert l'été prochain.

Cette saison 2025-2026 est clairement celle de la révélation pour Jérémy Jacquet (20 ans) aux yeux de l'Europe. Déjà considéré comme très prometteur lors de son passage à Clermont, le jeune défenseur central formé au Stade Rennais était revenu dans ses bases lors du mercato hivernal 2025. Désormais un joueur indéboulonnable de la formation de Habib Beye (il cumule un temps de jeu moyen de 89 minutes sur 15 matchs de Ligue 1 disputés cette saison), c'est tout naturellement qu'il attise de nombreuses convoitises. Cité dans des rumeurs faisant part d'un intérêt du Paris Saint-Germain, d'Arsenal ou de Liverpool, Jérémy Jacquet a également tapé dans l'oeil de Manchester United.

J. Jacquet France • Âge 20 • Défenseur Ligue 1 Matchs 15 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 4 Rouge 0 Jaune Rouge 1

MU est attiré par Jérémy Jacquet

En effet, selon les informations de Sky Sports, les Red Devils suivent de très près Jérémy Jacquet et l'évolution de sa progression avec le Stade Rennais. Le Bondynois est une cible privilégié du pensionnaire d'Old Trafford qui estime avoir besoin de renforts au poste de défenseur central. La perspective de l'associer à Leny Yoro, lui aussi français et né en 2005, est particulièrement alléchante pour la direction mancunienne qui voit d'un bon oeil un tel investissement.

Toutefois, que les supporters rennais ne paniquent pas : il n'est pas prévu que Jacquet quitte la Bretagne lors de la fenêtre hivernale de transferts qui vient d'ouvrir. Tout porte à croire aujourd'hui que si départ il y a, cela se fera à l'issue de la saison en cours, lorsque la direction rennaise aura une marge de manœuvre plus grande pour négocier sa vente et le remplacer. Pour rappel, Jérémy Jacquet est évalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt, contre 5 millions d'euros il y a seulement 9 mois. Une preuve, s'il en fallait une, que sa progression n'est pas anodine et les intérêts des grands clubs pas surprenants.