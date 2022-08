Pogba refuse l’opération et se met en mode Coupe du monde

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Sérieusement touché au genou lors de la préparation avec la Juventus, Paul Pogba avait le choix entre deux options pour se soigner.

Une intervention légère et une rééducation express pour revenir avant la fin de l’année, ou une opération plus lourde et plus radicale qui l’aurait privée de football jusqu’en 2023. Un choix pas si évident que cela à effectuer, puisque le protocole de soins beaucoup moins lourd comprenait le risque sérieux de rechuter. Le milieu de terrain français a décidé, avec les conseils de ses médecins de la Juventus et de l’équipe de France, de ne pas se faire opérer et d’opter pour une « thérapie conservatrice » de cinq semaines. La Juventus aurait préféré que La Pioche fasse un autre choix, mais Paul Pogba avait certainement comme motivation extrême de disputer la Coupe du monde au Qatar au mois de novembre. Son retour sur les terrains est désormais espéré à la fin du mois de septembre, ce qui en théorie le laisse capable de revenir en forme pour le grand évènement de la fi de l’automne.