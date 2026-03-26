France-Brésil : TF1 et les USA, c’est la catastrophe

Le match entre la France et le Brésil, diffusé ce jeudi soir sur TF1, a beaucoup surpris les téléspectateurs par plusieurs problèmes concernant la qualité du terrain et de la retransmission.

« Road to World Cup ». Les Etats-Unis accueillaient ce jeudi après-midi à Boston, donc jeudi soir en France, un match préparatoire de gala en vue de la Coupe du monde qui aura lieu dans trois mois sur le continent américain. Pour les téléspectateurs qui suivent la rencontre sur TF1, cette rencontre est assez difficile à regarder par rapport aux habitudes européennes. Les images étaient déjà très sombres, et l’angle de vue à un niveau beaucoup plus bas que d’habitude faisait plus penser à un jeu vidéo qu’à une vraie rencontre de football. L’angle était tellement bas que la ligne de touche devant les bancs n’était tout simplement pas visible. Une chose impensable en Europe où tout le terrain doit être vu à la télévision pour le confort du téléspectateur.

S’ajoute à cela un terrain avec des rebonds incertains et élevés, et le match semblait tout droit sorti d’une VHS des années 90, rappelant la dernière Coupe du monde aux Etats-Unis en 1994. Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé devant cette expérience un peu gâchée de premier match au pays de l’oncle Sam, en espérant que certaines prises de vue soient de meilleure qualité pour le grand évènement de l’été.

« La qualité là, on regarde France Brésil mais de 1998, je m’attends à voir Deschamps sur le terrain », « le terrain a l’air minuscule », « l’image est trop bizarre », « je sais pas si c’est le terrain ou la caméra qui est dégueulasse », « l’impression de regarder un match de 2006 », « chaque passe, c’est 12 rebonds minimum », « plus trop envie de regarder le Mondial », « ça va donner quoi ce terrain en été là ? », ont pesté les suiveurs de la rencontre, étonnés par le rendu d’un tel match ce jeudi soir sur TF1.

S'ajoute à cela une pause fraicheur alors que la température est de 16° dans une ville de Boston qui sort d'un hiver rigoureux, et l'opération séduction n'est pas folle pour le "soccer". La vision des tribunes, avec des gens qui montent et descendent les escaliers pendant toute la rencontre, sans se soucier du match, a aussi de quoi interpeller.