« Mais ferme-la ! », Benzema se lâche sur l’After

Après un débat animé sur l’identité du meilleur attaquant français de l’histoire, l’After Foot de RMC s’est attiré les foudres de Karim Benzema. L’attaquant d’Al-Ittihad n’a pas du tout apprécié les déclarations de certains chroniqueurs.

Qui est le plus grand avant-centre de l’histoire du football français ? L’After Foot s’est posé la question mercredi soir dans un débat particulièrement animé. Le nom de Thierry Henry est rapidement apparu, notamment du côté de Kevin Diaz qui a rappelé les exploits de l’ancien Gunner représenté à travers une statue décernée par Arsenal.

Faire 10 ans au Real Madrid, le plus grand club au monde, être dans des équipes iconiques, légendaires, être aux côtés de Cristiano Ronaldo, gagner ce Ballon d'Or avec la plus grande épopée individuelle pour moi, c'est peut-être le plus beau Ballon d'Or pour moi », a estimé Walid Acherchour. Sa réponse n’a pas tardé à faire réagir Walid Acherchour. De son côté, le journaliste du Winamax FC considère que Karim Benzema a davantage de mérite pour sa trajectoire à la Maison Blanche. «», a estimé Walid Acherchour.

« C'est l'homme qui fait gagner le Real Madrid, a-t-il enchaîné. C'est surtout un numéro 9 qui a réinventé son poste, je pense qu'il a laissé une trace indélébile là-dessus et que son prime est bien supérieur à celui de Thierry Henry au très haut niveau. » Le débat relayé sur Instagram est arrivé jusqu’aux oreilles de Karim Benzema. Bien évidemment, l’attaquant d’Al-Ittihad a apprécié les compliments de Walid Acherchour.

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En revanche, les mots de Kevin Diaz et de l’auditeur Adel l’ont beaucoup agacé. « #DEBATTAHZEUBI. Mais oui des bonnes choses (avec le Real). Mais ferme-la et l'autre (Kevin Diaz) parle de statue. Bon merci Salam à Walid et à ton pote (Elton Mokolo). Ballon d'Or du peuple », a réagi KB9, quelques années après sa fameuse comparaison entre la Formule 1 et le karting en référence à Olivier Giroud.