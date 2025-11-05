ICONSPORT_275953_0034

L'OL offre un superbe cadeau à Didier Deschamps

Equipe de France05 nov. , 10:00
parMehdi Lunay
L'été dernier, Lyon a vendu Rayan Cherki à Manchester City contre 42,5 millions d'euros. Un transfert vital pour les Gones et une affaire en or pour les Citizens. Le jeune prodige régale la Premier League et fait saliver le staff de l'Equipe de France.
Au dernier mercato estival, la Premier League se disputait les deux meneurs de jeu les plus prometteurs d'Europe : l'Allemand Florian Wirtz et le Français Rayan Cherki. Liverpool a finalement obtenu le premier contre 125 millions d'euros au nez et à la barbe de Manchester City. Les Citizens se sont alors rabattus sur le Lyonnais pour 42,5 millions d'euros. Ils ne s'en plaignent pas du tout. Cherki s'est vite intégré au jeu mancunien, apportant sa touche technique. Double passeur décisif pour Haaland dimanche, l'ancien lyonnais en est à 3 buts et 4 passes décisives depuis ses débuts à Manchester City.

Guardiola va créer un monstre du foot

Une belle performance alors que Cherki a raté plusieurs semaines de compétition pour blessure. A l'OL, on regarde l'évolution du jeune homme avec quelques regrets. Les supporters se disent sans doute qu'avec un tel talent chez eux, leur club aurait une vraie carte à jouer en championnat. Bertrand Latour lui ne regrette pas du tout que la Ligue 1 ait perdu ce crack. Au contraire, il savoure l'évolution physique et tactique de Cherki avec Pep Guardiola. L'alchimie entre le joueur et l'entraîneur espagnol va créer un phénomène mondial qui profitera en premier lieu à l'Equipe de France.
« C'est quand même une sacrée réjouissance de voir Cherki sous le maillot de Manchester City avec l'entraîneur qu'il a, Pep Guardiola, sur le banc. Je suis très curieux de voir son évolution. On l'a vu extrêmement aminci. Il va épurer son jeu, ce qui lui a parfois fait défaut. C'est l'un des transferts qui m'excite le plus. Je trouve que ça va dans le bon sens. Je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher, tout le monde va en bénéficier, pour les Bleus ça va être génial. Hum, j'adore », a t-il lâché dans le Canal Football Club. Au vu des progrès effectués par Bernardo Silva ou Kevin de Bruyne au contact de Guardiola, on comprend largement l'optimisme de Bertrand Latour.
M. Cherki

M. Cherki

FranceFrance Âge 22 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs5
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L'OL convoite un joueur totalement « fou »

A 19 ans 136 match 37 buts 4 assits 6.286' de jeu soit 46 min en moyenne par match .. ce qui fait des stats plutot correct vu son age

Le PSG lance son mercato d'urgence, Upamenaco dans le viseur !

rage en silence

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

ca doit etre ca tocard que tu es deja je soutien les clubs francais en europe! mais juste faut etre objectif la premiere mi temps le bayern etait largement au dessus

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

Oui comme les Strasbourgeois avec le rouge sur Fofana. Pourtant Parisiens et Marseillais de ce forum était du même avis. Maintenant que cela arrive sur un de vos joueurs vous pleurez.

PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure

Je disais qu'il demarrerait le match .L.E l'a aligné et il est sorti sur blessure .S'il l'avait fait rentrer en cours de match on aurait eu 2 remplaçants d'utilises. Dembelé a du dire à L.E que tout allait bien mais hélas il s'est reblessé.On est poursuivis par la malchance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

