L'OL offre un superbe cadeau à Didier Deschamps

L'été dernier, Lyon a vendu Rayan Cherki à Manchester City contre 42,5 millions d'euros. Un transfert vital pour les Gones et une affaire en or pour les Citizens. Le jeune prodige régale la Premier League et fait saliver le staff de l'Equipe de France.

Au dernier mercato estival, la Premier League se disputait les deux meneurs de jeu les plus prometteurs d'Europe : l'Allemand Florian Wirtz et le Français Rayan Cherki. Liverpool a finalement obtenu le premier contre 125 millions d'euros au nez et à la barbe de Manchester City. Les Citizens se sont alors rabattus sur le Lyonnais pour 42,5 millions d'euros. Ils ne s'en plaignent pas du tout. Cherki s'est vite intégré au jeu mancunien, apportant sa touche technique. Double passeur décisif pour Haaland dimanche, l'ancien lyonnais en est à 3 buts et 4 passes décisives depuis ses débuts à Manchester City.

Guardiola va créer un monstre du foot

Une belle performance alors que Cherki a raté plusieurs semaines de compétition pour blessure. A l' OL , on regarde l'évolution du jeune homme avec quelques regrets. Les supporters se disent sans doute qu'avec un tel talent chez eux, leur club aurait une vraie carte à jouer en championnat. Bertrand Latour lui ne regrette pas du tout que la Ligue 1 ait perdu ce crack. Au contraire, il savoure l'évolution physique et tactique de Cherki avec Pep Guardiola. L'alchimie entre le joueur et l'entraîneur espagnol va créer un phénomène mondial qui profitera en premier lieu à l'Equipe de France.

« C'est quand même une sacrée réjouissance de voir Cherki sous le maillot de Manchester City avec l'entraîneur qu'il a, Pep Guardiola, sur le banc. Je suis très curieux de voir son évolution. On l'a vu extrêmement aminci. Il va épurer son jeu, ce qui lui a parfois fait défaut. C'est l'un des transferts qui m'excite le plus. Je trouve que ça va dans le bon sens. Je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher, tout le monde va en bénéficier, pour les Bleus ça va être génial. Hum, j'adore », a t-il lâché dans le Canal Football Club. Au vu des progrès effectués par Bernardo Silva ou Kevin de Bruyne au contact de Guardiola, on comprend largement l'optimisme de Bertrand Latour.