Les Sénégalais privés de Mondial, la France impactée

Equipe de France20 janv. , 9:00
parGuillaume Conte
1
Le Sénégal risque très gros après les incidents en finale de la CAN face au Maroc. La France, son adversaire à la Coupe du monde, suivra le dossier de loin, mais avec attention.
La victoire du Sénégal face au Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des Nations va avoir des conséquences. Pour avoir voulu quitter le terrain avant la fin du match devant l’arbitrage qu’ils jugeaient partial, les Sénégalais ont mis un bazar monstre qui a jeté un réel discrédit sur cette épreuve. Après plus de 10 minutes d’incertitude et de folklore, les Lions de la Teranga sont revenus sur le terrain pour finalement s’imposer. Mais que ce soit du côté du Maroc, de la CAF ou de la FIFA, les déclarations d’après-match ont été sans pitié. Des sanctions exemplaires ont été demandées malgré les excuses de la part des nouveaux champions d’Afrique.
Selon le journal AS, qui a épluché les règlements de la Confédération Africaine de Football, les joueurs qui ont quitté le terrain volontairement pour stopper la rencontre doivent faire l’objet d’une sanction disciplinaire, impliquant une suspension de quatre à six matchs. Et comme il n’y a pas de rencontre officielle avant la Coupe du monde, cette sanction s’appliquera en Amérique au mois de juin. L’entraineur Pape Thiaw, jugé à l’origine de cette rébellion, pourrait voir son éloignement des terrains monter jusqu’à un an.
Un jugement qui va avoir son importance pour l’équipe de France, qui se trouve dans le groupe du Sénégal à la prochaine Coupe du monde. Vues les déclarations de Gianni Infantino, impossible de voir les joueurs sénégalais échapper à des sanctions mais le président de la FIFA est aussi soucieux de l’image de la Coupe du monde, et il sait que les mesures disciplinaires ne peuvent pas aller trop loin, comme par exemple celle qui s’appliquerait selon le règlement. Tous les joueurs qui ont quitté le terrain volontairement pourraient ainsi être suspendus, ce qui donnerait lieu à une décision inédite dans l’histoire du football de haut niveau.

