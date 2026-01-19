CAN : « Le Maroc c’est la classe mondiale », Infantino a adoré

Pays co-organisateur de la Coupe du monde 2030, le Maroc a été chaleureusement félicité par Gianni Infantino pour l’organisation de la CAN. Pas le Sénégal.

Pourtant, entre les incidents en tribunes et sur le terrain , le président de la FIFA a assisté à un match assez surréaliste ce dimanche soir à Rabat. Pas de quoi faire une bonne publicité pour le football, surtout pour un pays qui va accueillir la première Coupe du monde sur trois continents en 2030. Le Maroc, qui rêvait d’organiser la finale de l’épreuve même si le stade Santiago Bernabeu de Madrid est le grand favori, va certainement devoir faire une croix sur cette possibilité devant les énormes failles de sécurité constatées à Rabat, et notamment comment les ramasseurs de balle peuvent se battre avec le gardien remplaçant du Sénégal sur le terrain pendant le match pour un vol de serviette…

Gianni Infantino, présent sur place, a demandé des comptes à la CAF, et ne veut pas laisser le Sénégal impuni pour son attitude d’avoir quitté le terrain pour contester une décision arbitrale. « Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. J’appelle les instances disciplinaires compétentes de la CAF à prendre les mesures appropriées » a lancé le patron de la FIFA, pour qui le Sénégal va devoir répondre de ses actes.

Avant le match, le grand manitou du football mondial avait en tout cas un avis très enthousiaste sur la compétition, comme il l’avait confié aux Awards de l’union africaine de la presse sportive. « Cette CAN est impressionnante à tous les niveaux. Le football africain progresse et ce que nous voyons au Maroc reflète une compétition de classe mondiale », a lancé un Gianni Infantino qui est venu sur le terrain pour remettre les récompenses après le match.