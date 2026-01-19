ICONSPORT_282798_0079

CAN : « Le Maroc c’est la classe mondiale », Infantino a adoré

CAN 202519 janv. , 14:30
parGuillaume Conte
6
Pays co-organisateur de la Coupe du monde 2030, le Maroc a été chaleureusement félicité par Gianni Infantino pour l’organisation de la CAN. Pas le Sénégal.
Pourtant, entre les incidents en tribunes et sur le terrain, le président de la FIFA a assisté à un match assez surréaliste ce dimanche soir à Rabat. Pas de quoi faire une bonne publicité pour le football, surtout pour un pays qui va accueillir la première Coupe du monde sur trois continents en 2030. Le Maroc, qui rêvait d’organiser la finale de l’épreuve même si le stade Santiago Bernabeu de Madrid est le grand favori, va certainement devoir faire une croix sur cette possibilité devant les énormes failles de sécurité constatées à Rabat, et notamment comment les ramasseurs de balle peuvent se battre avec le gardien remplaçant du Sénégal sur le terrain pendant le match pour un vol de serviette…
Gianni Infantino, présent sur place, a demandé des comptes à la CAF, et ne veut pas laisser le Sénégal impuni pour son attitude d’avoir quitté le terrain pour contester une décision arbitrale. « Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. J’appelle les instances disciplinaires compétentes de la CAF à prendre les mesures appropriées » a lancé le patron de la FIFA, pour qui le Sénégal va devoir répondre de ses actes.
Avant le match, le grand manitou du football mondial avait en tout cas un avis très enthousiaste sur la compétition, comme il l’avait confié aux Awards de l’union africaine de la presse sportive. « Cette CAN est impressionnante à tous les niveaux. Le football africain progresse et ce que nous voyons au Maroc reflète une compétition de classe mondiale », a lancé un Gianni Infantino qui est venu sur le terrain pour remettre les récompenses après le match.
6
Derniers commentaires

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

pourtant quand gomez est arriver vous l'avez annoncé comme un crack mdr

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

En fait j'ai regarder la seconde mi-temps.

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Si tu ne comprends pas que le point faible de l'OM est le milieu et qu'il faut corriger cela, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique ? Gomez est léger, O'Riley est léger, Vermerren alterne le bon et le moins bon, Bakola veut partir et Kondogbia n'a plus le niveau ni le physique qui reste t'il ? Hojbjerg et Nadir. O'Riley est un prêt et vu son niveau va partir en fin de saison. Bakola veut partir et donc va être vendu. Gomez n'a pas le niveau et va être vendu soit cet hiver soit cet été. Kondogbia va être mis de côté car n'a pas le niveau. Vermerren est un prêt. Peut-être qu'il restera ou pas, je ne sais pas. Tu ne trouves pas qu'il faut durcir le milieu ? En milieu défensif on a que Hojbjerg En récupérateur, on a que Nadir et Vermerren. Et en offensif, on a personne de convenable. J'espère que tu vois mieux la nécessité de recruter un milieu offensif et un milieu défensif ?

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non merci

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Bein justement on ajuste. Tous les joueurs (hormis Vaz) qui sont en instance de départ ou viennent de partir, étaient des joueurs dont l'OM voulaient se séparer cet été et qui n'avaientaucun avenir chez nous. On n'a pas réussi à s'en séparer cet été, eh bien on a ajusté cet hiver. Où est le pb en fait ? Gomes ne fait pas la maille, il a largement eu le temps de prouver des choses à RDZ mais n'a pas réussi. Eh bien où est le pb de vouloir s'en séparer ? T'as les morts parce qu'on l'a eu gratuit et qu'on va faire une jolie plus-value dessus 6 mois plus tard ? Ça change ta vie?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

