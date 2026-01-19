CAN : « Le Maroc c’est la classe mondiale », Infantino a adoré

pourtant quand gomez est arriver vous l'avez annoncé comme un crack mdr
En fait j'ai regarder la seconde mi-temps.
Si tu ne comprends pas que le point faible de l'OM est le milieu et qu'il faut corriger cela, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique ? Gomez est léger, O'Riley est léger, Vermerren alterne le bon et le moins bon, Bakola veut partir et Kondogbia n'a plus le niveau ni le physique qui reste t'il ? Hojbjerg et Nadir. O'Riley est un prêt et vu son niveau va partir en fin de saison. Bakola veut partir et donc va être vendu. Gomez n'a pas le niveau et va être vendu soit cet hiver soit cet été. Kondogbia va être mis de côté car n'a pas le niveau. Vermerren est un prêt. Peut-être qu'il restera ou pas, je ne sais pas. Tu ne trouves pas qu'il faut durcir le milieu ? En milieu défensif on a que Hojbjerg En récupérateur, on a que Nadir et Vermerren. Et en offensif, on a personne de convenable. J'espère que tu vois mieux la nécessité de recruter un milieu offensif et un milieu défensif ?
Non merci
Bein justement on ajuste. Tous les joueurs (hormis Vaz) qui sont en instance de départ ou viennent de partir, étaient des joueurs dont l'OM voulaient se séparer cet été et qui n'avaientaucun avenir chez nous. On n'a pas réussi à s'en séparer cet été, eh bien on a ajusté cet hiver. Où est le pb en fait ? Gomes ne fait pas la maille, il a largement eu le temps de prouver des choses à RDZ mais n'a pas réussi. Eh bien où est le pb de vouloir s'en séparer ? T'as les morts parce qu'on l'a eu gratuit et qu'on va faire une jolie plus-value dessus 6 mois plus tard ? Ça change ta vie?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
⚽ Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a condamné lundi "des scènes inacceptables" lors de la finale de la CAN, mettant en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match.