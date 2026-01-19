Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

Des scènes irréelles se sont déroulées lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Achraf Hakimi et les ramasseurs de balle du Maroc ont essayé de déstabiliser Edouard Mendy de façon peu glorieuse.

Achraf Hakimi a reçu le prix du fair-play de la CAF, mais certaines images de la finale de la CAN qui venait tout juste de se dérouler n’ont certainement pas été visionnées par les officiels. Ou ont été ignorées. Dans un incident assez irréel, le défenseur du PSG a tenté de perturber à plusieurs reprises Edouard Mendy de façon très peu glorieuse. Pendant les incidents de fin de rencontre ou durant la prolongation, l’arrière droit est allé chercher la serviette d’Edouard Mendy à côté de son but pour la jeter loin derrière.

Yevhann Diouf vient au secours de Mendy

Deux raisons à cela : vérifier qu’il n’y avait pas de papiers pour indiquer où tiraient les éventuels tireurs de pénalty du Maroc, et empêcher le gardien sénégalais de s’essuyer les gants malgré la pluie très importante qui tombait. Les joueurs sénégalais sont allés rechercher la serviette, mais le Maroc a ensuite envoyé ses ramasseurs de balle pour la récupérer et empêcher le gardien des Lions de la Teranga de pouvoir l’utiliser. Deuxième gardien du Sénégal, Yevhann Diouf est sortie du banc pour aller donner une nouvelle serviette à Edouard Mendy, avant de rester derrière le but pendant que les ramasseurs de balle essayaient de lui voler.

Des scènes assez incroyables qui démontrent que tout était bon pour perturber les joueurs sénégalais. Avant le match, plusieurs plaintes de la sélection sénégalaise avaient déjà eu lieu, sur l’accueil, l’hôtel, les terrains qui leur étaient réservés et même la nourriture et les boissons fournies par l’organisation locale. Des événements qui noircissent le bilan de cette CAN qui a été critiquée pour son arbitrage, mais dont l’organisation était tout de même mise en avant de manière positive. Mais cette finale à Rabat, avec les incidents dans les tribunes et le bazar autour du terrain, ternissent l’organisation effectuée par le Maroc.