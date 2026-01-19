Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

il a pas arreté sur l arbitre, les ptites fautes de tepu, et ca. effectivement pas tres glorieux
De toute façon Hakimi a toujours été un abruti de service, c'est pas nouveau.
Non être un grand club il faut avoir gagner plusieurs LDC être capable de la regagner avec des entraîneur différents des investisseurs différents
Image indigne mais qui devait avoir lieu . Je m'explique quand l'arbitrage désigne lle vainqueur o se doit de réagir .
Depuis quand on a besoin de se renforcer en defense ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Moroccan players Achraf Hakimi, Ismaël Saibari and the ball boys were seen jostling for Edouard Mendy’s towel with Senegal’s second-choice goalkeeper, Yehvann Diouf, who plays for Nice in France. Moroccans no try at all.