CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

La Préfecture de Police avait pris beaucoup de mesures préventives pour éviter des débordements après la finale de la CAN. Les incidents sont restés mesurés.

Les supporters sénégalais de France ont célébré la victoire de leur sélection à la Coupe d’Afrique des Nations, dans un scénario complètement dingue alors que le Maroc était tout proche du sacre. L’interdiction de parader sur les Champs-Elysées a été assez dissuasive, puisque des scènes de joie ont surtout eu lieu au quartier Barbès, dans le Nord de Paris. Sur les Champs, quelques incidents ont eu lieu jusqu’à quatre heures du matin, mais les forces de l’ordre étaient présentes en force et ont procédé à quelques interpellations selon France Info. Un refus d’obtempérer a été signalé, mais aucun blessé majeur n’est à déplorer.

Dans Paris, les forces de l’ordre ont au départ autorisé ce regroupement tant qu’il restait cantonné aux klaxons et aux chants, mais les feux d’artifice et les tirs de mortiers ont provoqué le déploiement des policiers, qui ont dispersé une partie des supporters sénégalais grâce à du gaz lacrymogène.

Signe de la rivalité footballistique très forte au Maghreb, plusieurs interpellations ont eu lieu entre supporters de l’Algérie et du Maroc, les fans des Fennecs n’ayant pas pu s’empêcher de chambrer la défaite des supporters marocains alors que le titre leur était promis.

Dans plusieurs villes de France, comme à Caen ou à Nice, des tirs de feu d’artifice ont eu lieu, et la ville azuréenne a signalé plusieurs interpellations effectués pour des légers incidents.