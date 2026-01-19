CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

il a pas arreté sur l arbitre, les ptites fautes de tepu, et ca. effectivement pas tres glorieux
De toute façon Hakimi a toujours été un abruti de service, c'est pas nouveau.
Non être un grand club il faut avoir gagner plusieurs LDC être capable de la regagner avec des entraîneur différents des investisseurs différents
Image indigne mais qui devait avoir lieu . Je m'explique quand l'arbitrage désigne lle vainqueur o se doit de réagir .
Depuis quand on a besoin de se renforcer en defense ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Explosion de joie à Barbès à Paris après le victoire du Sénégal. #CAN2025 #SENMAR #MARSEN
🛑 Place Masséna à Nice, après la victoire du Sénégal 🇸🇳 à la #CAN : 300 personnes rassemblées. Usage illégal de mortiers d’artifice. Plusieurs interpellations immédiates grâce à la réactivité des forces de l’ordre.
A l’issue de la victoire des Lions de la Teranga du Sénégal face au Maroc en Coupe d’Afrique des Nations, environ 300 personnes se sont rassemblées spontanément dans une ambiance festive Place Masséna à Nice, ce dimanche soir. Parmi les participants, quelques-uns ont tiré des