Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10





Tout n’a pas été parfait pour l’équipe de France face au Sénégal ce mardi, mais c’est bien une victoire qui est au rendez-vous avec un succès 3-1 qui permet déjà d’envisager la suite sereinement. Individuellement, l’heure est venue pour les joueurs de Didier Deschamps de récolter les notes.

Maignan 4 : Pas eu tant de travail que cela à faire, mais son jeu au pied a été imprécis en première période. Il est sauvé par son poteau sur une frappe au premier poteau qui a failli se transformer en CSC, et se fait avoir sur le but de Mbaye par un tir en force pourtant sur lui.

Koundé 4 : Peu présent offensivement, assez neutre sur le plan défensif, le Barcelonais n’offre pour le moment pas les garanties d’un titulaire en puissance

Upamecano 7 : Le taulier défensif. Présent physiquement, impeccable dans la relance, impérial dans les duels, il est revenu plusieurs fois sauver la mise en première période, et est resté vigilant après le repos. Grosse forme pour le joueur du Bayern.

Saliba 6 : Sérieux et appliqué, même s’il a été moins impérial dans les duels. Fragilisé physiquement ces derniers jours, il a tout de même répondu présent.

T. Hernandez 6 : Solide sur le côté, pas forcément aidé dans le repli défensif, il a essayé de jouer vers l’avant et a fait quelques bons retours. N’a pas forcément poussé ses actions jusqu’au bout étant donné les nombreuses présences offensives.

Tchouaméni 5,5 : L’homme de la première relance n’a pas été souvent trouvé. Présent devant la défense, il s’est contenté du minimum et ne s’est pas approché de la surface adverse pour tenter sa chance. Moins saignant en première période.

Rabiot 7 : Gros match du Duc, très présent physiquement en imposant sa puissance pour contrer les offensives adverses. Des récupérations hautes, de la bonne distribution vers l’avant, une passe décisive splendide et une forme étincelante.

Dembélé 4,5 : Pas du tout trouvé en numéro 10, il a du reculer pour toucher des ballons très loin du but adverse. Sans aucun danger. Encore plus discret à droite après la pause et remplacé par un Barcola en feu et buteur sur son premier ballon.

Olise 7,5 : Injouable pendant la seconde période, il a eu du mal à trouver le rythme en première, à part un éclair le long de la ligne. En meneur de jeu, il a été étincelant, avec deux passes décisives, de nombreux caviars, des dribbles et même des retours défensifs de premier plan.

Doué 4 : Beaucoup de ballons perdus, manque de simplicité dans le jeu, aucun impact offensif et des duels également perdus, le Parisien a manqué son premier match de Coupe du monde.

Mbappé 6,5 : Maladroit en première période, toujours aussi énervant à perdre des ballons sans revenir, il a ensuite montré pourquoi il était le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec un doublé impeccable. Sans oublier un pénalty provoqué mais non sifflé. Dans le jeu, cela laisse encore à désirer mais au final, ça fait doublé.