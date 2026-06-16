ICONSPORT_368414_0056

Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10

Equipe de France16 juin , 23:22
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google

Tout n’a pas été parfait pour l’équipe de France face au Sénégal ce mardi, mais c’est bien une victoire qui est au rendez-vous avec un succès 3-1 qui permet déjà d’envisager la suite sereinement. Individuellement, l’heure est venue pour les joueurs de Didier Deschamps de récolter les notes.
Maignan 4 : Pas eu tant de travail que cela à faire, mais son jeu au pied a été imprécis en première période. Il est sauvé par son poteau sur une frappe au premier poteau qui a failli se transformer en CSC, et se fait avoir sur le but de Mbaye par un tir en force pourtant sur lui.
Koundé 4 : Peu présent offensivement, assez neutre sur le plan défensif, le Barcelonais n’offre pour le moment pas les garanties d’un titulaire en puissance
Upamecano 7 : Le taulier défensif. Présent physiquement, impeccable dans la relance, impérial dans les duels, il est revenu plusieurs fois sauver la mise en première période, et est resté vigilant après le repos. Grosse forme pour le joueur du Bayern.
Saliba 6 : Sérieux et appliqué, même s’il a été moins impérial dans les duels. Fragilisé physiquement ces derniers jours, il a tout de même répondu présent.
T. Hernandez 6 : Solide sur le côté, pas forcément aidé dans le repli défensif, il a essayé de jouer vers l’avant et a fait quelques bons retours. N’a pas forcément poussé ses actions jusqu’au bout étant donné les nombreuses présences offensives.

Lire aussi

CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son MondialCdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial
EdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de GiroudEdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud
Tchouaméni 5,5 : L’homme de la première relance n’a pas été souvent trouvé. Présent devant la défense, il s’est contenté du minimum et ne s’est pas approché de la surface adverse pour tenter sa chance. Moins saignant en première période.
Rabiot 7 : Gros match du Duc, très présent physiquement en imposant sa puissance pour contrer les offensives adverses. Des récupérations hautes, de la bonne distribution vers l’avant, une passe décisive splendide et une forme étincelante.
Dembélé 4,5 : Pas du tout trouvé en numéro 10, il a du reculer pour toucher des ballons très loin du but adverse. Sans aucun danger. Encore plus discret à droite après la pause et remplacé par un Barcola en feu et buteur sur son premier ballon.
Olise 7,5 : Injouable pendant la seconde période, il a eu du mal à trouver le rythme en première, à part un éclair le long de la ligne. En meneur de jeu, il a été étincelant, avec deux passes décisives, de nombreux caviars, des dribbles et même des retours défensifs de premier plan.
Doué 4 : Beaucoup de ballons perdus, manque de simplicité dans le jeu, aucun impact offensif et des duels également perdus, le Parisien a manqué son premier match de Coupe du monde.
Mbappé 6,5 : Maladroit en première période, toujours aussi énervant à perdre des ballons sans revenir, il a ensuite montré pourquoi il était le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec un doublé impeccable. Sans oublier un pénalty provoqué mais non sifflé. Dans le jeu, cela laisse encore à désirer mais au final, ça fait doublé.
Articles Recommandés
ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxvu86ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfvty1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxvu86ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfvty1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

EdF: Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

ICONSPORT_368404_0361
Video

Le long résumé vidéo de France-Sénégal

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxt0o6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfpsi1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Fil Info

17 juin , 1:24
Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
17 juin , 00:57
EdF: Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
16 juin , 23:50
Le long résumé vidéo de France-Sénégal
16 juin , 23:40
Brésil : Le retour de Neymar se dessine
16 juin , 23:25
EdF : « Je joue pour marquer l’histoire », Mbappé annonce la couleur
16 juin , 23:05
Norvège - Irak : les compos (00h00 sur M6 et BeIN 1)
16 juin , 23:04
CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial
16 juin , 22:37
EdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud
16 juin , 22:34
Le scandaleux pénalty refusé à la France

Derniers commentaires

OL : Ce transfert qui fait rêver l'Espagne

'La transaction inclue également un intéressement de 20 % pour le club andalou sur une éventuelle plus-value lors d'une future revente.' F01 dit n'importe quoi, comme d'hab

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Seul domaine où il a été régulier au haut niveau !

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Sa présence pour la 3ème mi temps est confirmé!

Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10

Dembelé : le ballon dort

CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial

A priori diomande il préfère Liverpool, Liverpool ils ont un avantage ils ont pas besoin de vendre pour acheter puisque en Angleterre ils ont pas une DNCG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading