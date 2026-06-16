ICONSPORT_368411_0044

CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial

Equipe de France16 juin , 23:04
parGuillaume Conte
52
Ajouter comme source préférée sur Google
La France a débuté doucement son match face au Sénégal, avant d’accélérer de manière spectaculaire après le repos pour s’imposer 3-1 grâce à un doublé de Mbappé et Barcola.
A New York, dans le stade qui sera le théâtre de la finale de la Coupe du monde, l’équipe de France prenait ses marques dans cette Coupe du monde, cinq jours après le début de l’épreuve. Un gros morceau d’entrée de jeu pour les Bleus, qui affrontaient le Sénégal, 24 ans après la victoire surprise des Lions de la Teranga en ouverture de la Coupe du monde 2002.
Didier Deschamps alignait la composition d’équipe prévue pour cette rencontre, mais on peut pas dire que les titulaires répondaient présents. Assez amorphes, malgré une température relativement clémente pour la saison, les Français se faisaient bousculer au début et à la fin de la première période. A chaque fois, des ballons perdus, notamment par Doué et Mbappé, et deux grosses occasions pour le Sénégal par Jackson qui trouvait le poteau de Maignan (25e) et Sarr qui tirait au-dessus malgré une position idéale (45e). A la mi-temps, la France avait certes une meilleure maitrise, mais elle semblait incapable d’accélérer et terminait la première période avec 0,02 de expected goal.

Rabiot et Olise donnent des caviars

Après le repos, Didier Deschamps décidait d’agir et replaçait Olise dans l’axe, pour décaler Dembélé à droite. La différence était énorme, avec des occasions qui commençaient à pleuvoir pour les Bleus. Mendy détournait une frappe de Olise de près (53e) avant que Mbappé ne parvienne pas à rattraper un caviar du joueur du Bayern Munich (57e). Le capitaine tricolore se voyait refuser un pénalty qui semblait évident (59e), avant de prendre sa revanche d’une frappe croisée sur un nouveau service d’Olise (1-0, 66e).
Une ouverture du score logique pour une seconde partie de match à sens unique. Dans la foulée de son entrée en jeu, Barcola corsait l’addition avec une finition impeccable devant Mendy (2-0, 82e). La fin de rencontre était folle avec la réduction du score de Mbaye d'une frappe en force où Maignan était peu à l'aise (2-1, 91e) avant que Mbappé ne mette un terme aux débats d'une frappe rectiligne de 25 mètres sur une nouvelle passe de Olise (3-1, 96e). L’occasion de mettre les choses au clair dans ce groupe, et de quasiment valider une place en 16e de finale à condition de ne pas perdre contre l’Irak lors du prochain match. Des débuts en deux temps, mais finalement assez convaincants.

Lire aussi

Le scandaleux pénalty refusé à la FranceLe scandaleux pénalty refusé à la France
Articles Recommandés
ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxvu86ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfvty1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxvu86ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfvty1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

EdF: Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

ICONSPORT_368404_0361
Video

Le long résumé vidéo de France-Sénégal

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxt0o6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfpsi1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Fil Info

17 juin , 1:24
Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
17 juin , 00:57
EdF: Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
16 juin , 23:50
Le long résumé vidéo de France-Sénégal
16 juin , 23:40
Brésil : Le retour de Neymar se dessine
16 juin , 23:25
EdF : « Je joue pour marquer l’histoire », Mbappé annonce la couleur
16 juin , 23:22
Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10
16 juin , 23:05
Norvège - Irak : les compos (00h00 sur M6 et BeIN 1)
16 juin , 22:37
EdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud
16 juin , 22:34
Le scandaleux pénalty refusé à la France

Derniers commentaires

OL : Ce transfert qui fait rêver l'Espagne

'La transaction inclue également un intéressement de 20 % pour le club andalou sur une éventuelle plus-value lors d'une future revente.' F01 dit n'importe quoi, comme d'hab

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Seul domaine où il a été régulier au haut niveau !

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Sa présence pour la 3ème mi temps est confirmé!

Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10

Dembelé : le ballon dort

CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial

A priori diomande il préfère Liverpool, Liverpool ils ont un avantage ils ont pas besoin de vendre pour acheter puisque en Angleterre ils ont pas une DNCG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading