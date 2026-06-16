CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial

La France a débuté doucement son match face au Sénégal, avant d’accélérer de manière spectaculaire après le repos pour s’imposer 3-1 grâce à un doublé de Mbappé et Barcola.

A New York, dans le stade qui sera le théâtre de la finale de la Coupe du monde, l’équipe de France prenait ses marques dans cette Coupe du monde, cinq jours après le début de l’épreuve. Un gros morceau d’entrée de jeu pour les Bleus, qui affrontaient le Sénégal, 24 ans après la victoire surprise des Lions de la Teranga en ouverture de la Coupe du monde 2002.

Didier Deschamps alignait la composition d’équipe prévue pour cette rencontre, mais on peut pas dire que les titulaires répondaient présents. Assez amorphes, malgré une température relativement clémente pour la saison, les Français se faisaient bousculer au début et à la fin de la première période. A chaque fois, des ballons perdus, notamment par Doué et Mbappé, et deux grosses occasions pour le Sénégal par Jackson qui trouvait le poteau de Maignan (25e) et Sarr qui tirait au-dessus malgré une position idéale (45e). A la mi-temps, la France avait certes une meilleure maitrise, mais elle semblait incapable d’accélérer et terminait la première période avec 0,02 de expected goal.

Rabiot et Olise donnent des caviars

Après le repos, Didier Deschamps décidait d’agir et replaçait Olise dans l’axe, pour décaler Dembélé à droite. La différence était énorme, avec des occasions qui commençaient à pleuvoir pour les Bleus. Mendy détournait une frappe de Olise de près (53e) avant que Mbappé ne parvienne pas à rattraper un caviar du joueur du Bayern Munich (57e). Le capitaine tricolore se voyait refuser un pénalty qui semblait évident (59e), avant de prendre sa revanche d’une frappe croisée sur un nouveau service d’Olise (1-0, 66e).

Une ouverture du score logique pour une seconde partie de match à sens unique. Dans la foulée de son entrée en jeu, Barcola corsait l’addition avec une finition impeccable devant Mendy (2-0, 82e). La fin de rencontre était folle avec la réduction du score de Mbaye d'une frappe en force où Maignan était peu à l'aise (2-1, 91e) avant que Mbappé ne mette un terme aux débats d'une frappe rectiligne de 25 mètres sur une nouvelle passe de Olise (3-1, 96e). L’occasion de mettre les choses au clair dans ce groupe, et de quasiment valider une place en 16e de finale à condition de ne pas perdre contre l’Irak lors du prochain match. Des débuts en deux temps, mais finalement assez convaincants.