L'équipe de France féminine au bord de l'explosion

Quelques jours après avoir été battues par les Pays-Bas, dans la course au Mondial 2027, les Bleues ont été tenues en échec samedi soir. Résultat, la France est en danger et Laurent Bonadei n'échappe pas aux critiques.

L'équipe de France féminine n'a plus la main dans la course aux qualifications pour le Mondial 2027, et après le nul concédé contre les Néerlandaises , il semble désormais acquis ou presque que les Bleues devront passer par les barrages si elles veulent aller au Brésil, pays hôte de la prochaine Coupe du Monde féminine. Forcément, cette grosse désillusion commence à faire du bruit, car parmi les supportrices et les supporters de l'équipe de France féminine, on constate que de compétition en compétition, le niveau de la sélection nationale régresse. Nommé en 2024 après la démission d'Hervé Renard, Laurent Bonadei, qui était l'adjoint de ce dernier, fait face à de très vives critiques. Douani Mesli, journaliste très attachée à l'équipe de France féminine, n'hésite pas à aborder des sujets délicats.

La France ne peut pas rater le Mondial au Brésil

Notre consoeur estime que Laurent Bonadei n'est pas le sélectionneur qu'il faut pour les Bleues. Et Douani Mesli milite pour qu'un coach top niveau soit nommé pour éviter le grave fiasco que serait l'absence de la France lors du Mondial 2027. « On vous l’avait pourtant dit, mais on ne nous prenait pas au sérieux. Quand on expliquait qu’un coach qui n’a jamais entraîné de club féminin manque de légitimité à la tête d’une sélection, on nous répondait que c’était “un procès d’intention mdr”. On a vu le résultat MDR (...) Maintenant, notre qualification ne dépend plus de nous : il faut espérer un faux pas des Pays-Bas ! », constate la journaliste, qui espère que du côté de la Fédération Française de Football on prenne les choses au sérieux.

S'il reste encore deux matchs dans le groupe de la France, les Pays-Bas ont cependant la main, puisque si elles gagnent ces deux matchs, les Néerlandaises seront directement qualifiées. En cas de deuxième place, Sakina Karchaoui, qui a fêté samedi sa 100e sélection, et ses coéquipiers passeront par un système de barrage très compliqué, mais qui les verra jouer quatre rencontre de plus.