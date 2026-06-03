Sébastien Pocognoli trop cher pour Lens

Cité parmi les possibles successeurs de Pierre Sage à Lens, Sébastien Pocognoli ne devrait pas être l’heureux élu. Son salaire monégasque est trop élevé pour les finances du club nordiste.

C’est acté depuis ce mercredi, Pierre Sage va prochainement quitter le Racing Club de Lens . Après une seule saison chez les Sang et Or, ponctuée par une victoire en Coupe de France et une sublime 2e place, l’ex-entraîneur de l’OL va tenter sa chance en Angleterre. Un accord est proche d’être trouvé avec Crystal Palace, qui veut en faire le successeur d’Oliver Glasner.

Pocognoli à Lens, c'est non

La question est maintenant de savoir qui va remplacer Pierre Sage à Lens. Les noms d’Olivier Pantaloni ou encore de Patrick Videira circulent tandis que le nom de Sébastien Pocognoli a également été évoqué. Mais selon L’Equipe, il est quasiment impossible de voir débarquer l’ex-entraîneur belge de l’AS Monaco à Bollaert durant les jours à venir. Et pour cause, le quotidien national explique que le salaire monégasque de l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise est bien trop élevé pour Lens.

Lire aussi Lens a choisi le successeur de Sage... en Ligue 2

Les Sang et Or avaient ciblé Sébastien Pocognoli l’été dernier, au moment de trouver un entraîneur pour compenser le départ de Will Still. Mais cet été, le timing ne sera sans doute pas le bon. D’autant que l’ancien Monégasque n’entretiendrait pas une relation très chaude avec le directeur sportif lensois Jean-Louis Lecca. En ce sens, les pistes qui mènent à Olivier Pantaloni et à Patrick Videira sont bien plus sérieuses à ce stade.