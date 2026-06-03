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Sébastien Pocognoli trop cher pour Lens

Lens03 juin , 19:33
parCorentin Facy
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Cité parmi les possibles successeurs de Pierre Sage à Lens, Sébastien Pocognoli ne devrait pas être l’heureux élu. Son salaire monégasque est trop élevé pour les finances du club nordiste.
C’est acté depuis ce mercredi, Pierre Sage va prochainement quitter le Racing Club de Lens. Après une seule saison chez les Sang et Or, ponctuée par une victoire en Coupe de France et une sublime 2e place, l’ex-entraîneur de l’OL va tenter sa chance en Angleterre. Un accord est proche d’être trouvé avec Crystal Palace, qui veut en faire le successeur d’Oliver Glasner.

Pocognoli à Lens, c'est non 

La question est maintenant de savoir qui va remplacer Pierre Sage à Lens. Les noms d’Olivier Pantaloni ou encore de Patrick Videira circulent tandis que le nom de Sébastien Pocognoli a également été évoqué. Mais selon L’Equipe, il est quasiment impossible de voir débarquer l’ex-entraîneur belge de l’AS Monaco à Bollaert durant les jours à venir. Et pour cause, le quotidien national explique que le salaire monégasque de l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise est bien trop élevé pour Lens.

Lire aussi

Lens a choisi le successeur de Sage... en Ligue 2Lens a choisi le successeur de Sage... en Ligue 2
Les Sang et Or avaient ciblé Sébastien Pocognoli l’été dernier, au moment de trouver un entraîneur pour compenser le départ de Will Still. Mais cet été, le timing ne sera sans doute pas le bon. D’autant que l’ancien Monégasque n’entretiendrait pas une relation très chaude avec le directeur sportif lensois Jean-Louis Lecca. En ce sens, les pistes qui mènent à Olivier Pantaloni et à Patrick Videira sont bien plus sérieuses à ce stade.
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c'est exactement ça nice a offert un CDD et Marseille un CDI donc prudhome ou pas on peux démissionné d'un CDD sans préavis si on as un CDI qui nous est offert

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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