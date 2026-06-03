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Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

OL03 juin , 19:40
parCorentin Facy
17
La grosse braderie de l’été dernier a permis à l’OL de rester à flot financièrement, mais le club rhodanien doit encore faire des efforts. Deux grosses ventes sont essentielles lors du mercato à venir.
L’Olympique Lyonnais n’en a pas complètement terminé avec ses problèmes financiers. Au pied du mur l’été dernier, l’OL a réalisé un remarquable travail de dégraissage en vendant tous ses meilleurs joueurs ou presque et en réduisant de moitié sa masse salariale. Un effort salué par l’UEFA et par la DNCG, qui ne posent aujourd’hui plus de problème majeur à Lyon. Pour que cela continue ainsi, le club rhodanien doit rester très prudent. Il doit surtout continuer à dégager des revenus importants pour ne pas vite se remettre dans le rouge.
En ce sens, des départs sont attendus cet été. Une tendance confirmée par le directeur technique du club Matthieu Louis-Jean. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, l’homme fort du secteur sportif de l’OL a confirmé que deux à trois grosses ventes seraient indispensables cet été. Matthieu Louis-Jean n’a en revanche donné aucune somme précise, ni cité aucun joueur.
« L’état financier de l’OL, ce n’est pas à moi d’en parler. On a des personnes qui travaillent très bien pour ça. On a une présidente Michele Kang et un DG Michael Gerlinger qui ont fait un grand travail de ce côté-là. Quand on revoit la saison dernière, et où on en est aujourd’hui, il y a eu une vraie avancée. Au niveau de l’UEFA, on est dans une situation beaucoup plus favorable. C’est une bonne chose. Mais bien sûr qu’on va devoir vendre. Je ne pense pas qu’il y ait un club français en dehors du PSG qui ne va pas avoir des besoins de vente » a d’abord lancé Matthieu Louis-Jean pour planter le décor, avant d’aller un peu plus dans les détails.
On a un contrat et un plan avec l’UEFA et la DNCG à respecter
- Matthieu Louis-Jean
« On l’a travaillé, on a une stratégie, on l’a planifié. Combien de ventes ? Ca dépendra… On veut garder un équilibre, une stabilité dans l’équipe. Nos meilleurs joueurs, le corps de l’équipe, on va la garder. Mais on a des objectifs de vente. On a un contrat et un plan avec l’UEFA et la DNCG à respecter. On n'a pas de montant précis à respecter, ça dépendra de la qualification en Ligue des Champions ou pas, on va s’adapter. Probablement, au moins 2 joueurs vont partir. Peut-être plus, ça dépendra » a fait savoir le directeur technique de l’Olympique Lyonnais.

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Indice UEFA : L'OM espère la qualification de l'OL en Ligue des championsIndice UEFA : L'OM espère la qualification de l'OL en Ligue des champions
Les joueurs courtisés sont nombreux dans le Rhône, d’Afonso Moreira à Tyler Morton en passant par Ruben Kluivert ou encore Tanner Tessmann et Malick Fofana. L’OL espère réussir à vendre deux joueurs à forte valeur marchande sans trop se démunir sportivement. Un jeu d’équilibriste difficile mais pas impossible pour Matthieu Louis-Jean, dont le travail l’été dernier sur le marché des transferts a été salué.
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Derniers commentaires

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Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.

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Magnifique mi-temps de Cherki ! Par contre, Koundé, Hernandez et Tchouaméni, c'est vraiment pas terrible.

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