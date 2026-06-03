Lens confirme le départ de Wesley Saïd

Après le départ d’Adrien Thomasson, le RC Lens a officialisé celui de Wesley Saïd, lui aussi en fin de contrat et qui part sur une saison pleine dans le Nord.

« Doté d’un sens du but et d’une finesse technique au-dessus de la moyenne en Ligue 1 McDonald’s, l’attaquant s’est affirmé comme l’un des hommes marquants du renouveau lensoise, tant par son talent que par des célébrations iconiques. À 31 ans, et après cinq exercices pleins sous la tunique sang et or (35 buts en 138 matchs), Wes’ quitte l’Artois avec un nouveau statut, celui de vainqueur de la Coupe de France… » écrit le club lensois sur son site officiel. Le directeur général du club Benjamin Parrot lui a d’ailleurs rendu un bel hommage. écrit le club lensois sur son site officiel. Le directeur général du club Benjamin Parrot lui a d’ailleurs rendu un bel hommage.

« Le départ de Wesley après cinq saisons en Sang et Or suscite forcément une certaine émotion. Par son attachement au territoire, ses enchaînements de haut niveau et quelques célébrations devenues iconiques, Wes’ a marqué toute une génération de supporters lensois. Ici, il a montré à la France entière le grand joueur qu’il est et a contribué à écrire l’un des plus beaux chapitres du club en jouant un rôle central dans les campagnes de 2022/23 et 2025/26. Le voir conclure son aventure artésienne par une victoire en Coupe de France, aux côtés de Jonathan Gradit, Florian Sotoca et Adrien Thomasson, revêt une dimension particulièrement symbolique. La trace laissée par Wesley est durable et il sera toujours le bienvenu à Bollaert-Delelis » a-t-il commenté sur le site officiel des Sang et Or.