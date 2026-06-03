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OM : Une recrue à 6 ME fait du chantage à Lorenzi

OM03 juin , 19:20
parCorentin Facy
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Recruté à Zulte Waregem pour 6 millions d’euros l’hiver dernier, Tochukwu Nnadi espère s’imposer comme un titulaire à l’OM la saison prochaine. Si son temps de jeu n’est pas garanti, le Nigérian n’hésitera pas à partir.
Coup de coeur de Medhi Benatia lors du mercato hivernal, Tochukwu Nnadi a rejoint l’Olympique de Marseille pour 6 millions d’euros le 2 février dernier. Le Nigérian s’est d’abord assis en tribunes puis sur le banc avant d’avoir sa chance sous les ordres d’Habib Beye. De plus en plus utilisé au fil de la seconde partie de saison, le joueur de 22 ans a grappillé du temps de jeu en avril et en mai avec un rendement plutôt correct.
Le Super Eagle fera-t-il partie des plans de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi pour l’OM version 2026-2027 ? Pour l’heure, impossible de le savoir. Une chose est en revanche certaine, le milieu de terrain d’1m76 n’acceptera pas, comme l’hiver dernier, un rôle de remplaçant. Un proche de la sélection nigériane le confirme, Tochukwu Nnadi demandera à quitter Marseille s’il n’est pas certain d’avoir un temps de jeu conséquent.

Du temps de jeu ou un départ pour Nnadi

« On sent que les récents évènements ont pesé sur son moral. Il a connu quelques hauts mais surtout des bas, très profonds, dont il nous a souvent parlé pendant le rassemblement. Même s’il a bien fini, il a mal vécu son faible temps de jeu. Maintenant, il est dans l’attente de ce qu’il va se passer à l’OM. Il y a beaucoup de zones d’ombres. A son âge, il a la seule volonté de jouer, plus que tout » a glissé dans La Provence un proche des Super Eagles.
Autrement dit, Tochukwu Nnadi n’hésitera pas à réclamer son départ auprès du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi s’il n’entre pas dans les plans de Bruno Genesio. Un dossier que le nouvel état-major olympien devra gérer même s’il n’apparaît pas du tout comme une priorité, le club phocéen ayant des cas bien plus épineux à gérer pour lancer le mercato, dont ceux susceptibles de rapporter gros, tels que Greenwood, Balerdi ou encore Hojbjerg.
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