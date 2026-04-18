CdM 2027 : La France encore frustrée par les Pays-Bas

Eliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027

Stade Abbé-Deschamps (Auxerre)

France - Pays-Bas 1-1

Buts : Katoto (45e+1) pour la France ; Kaptein (76e) pour les Pays-Bas

Les Pays-Bas sont leaders du groupe avec 8 points devant l'Equipe de France 7 points et l'Irlande 6 points. Seul le premier du groupe est directement qualifié pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Une deuxième place propulserait les Bleues vers une nouvelle phase de qualification inconnue.