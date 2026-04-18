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CdM 2027 : La France encore frustrée par les Pays-Bas

Equipe de France18 avr. , 23:10
parMehdi Lunay
0
Eliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027
Stade Abbé-Deschamps (Auxerre)
France - Pays-Bas 1-1
Buts : Katoto (45e+1) pour la France ; Kaptein (76e) pour les Pays-Bas
Les Pays-Bas sont leaders du groupe avec 8 points devant l'Equipe de France 7 points et l'Irlande 6 points. Seul le premier du groupe est directement qualifié pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Une deuxième place propulserait les Bleues vers une nouvelle phase de qualification inconnue.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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