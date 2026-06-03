Luis Enrique
L'entraineur du PSG reste zen

Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie

PSG03 juin , 20:00
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG aura pas mal de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne dira notamment pas non à la possibilité de recruter un nouveau gardien de but.
Le Paris Saint-Germain est déjà au travail pour renforcer son effectif cet été. Luis Campos et Luis Enrique savent qu’il ne sera pas facile d’enchaîner après les exploits récemment réalisés. Tout ne tient parfois qu’à un fil concernant l’équilibre d’un groupe. Cette saison, Luis Enrique a notamment dû faire des choix forts pour permettre à son équipe de remporter une nouvelle fois la Ligue 1, mais surtout la Ligue des champions.
Lucas Chevalier a d’ailleurs perdu sa place au profit de Matvey Safonov. L’ancien du LOSC n’acceptera pas de vivre une nouvelle saison comme numéro 2, et un départ est fortement pressenti. Renato Marin prendrait alors la place de remplaçant du Russe, tandis que Paris recruterait un nouveau numéro 3.

Un crack italien de 18 ans pour prendre la place de numéro 3 ? 

Selon les dernières informations de Sprintesport, les champions d’Europe ont flashé sur le profil d’Alessandro Longoni. Le jeune Italien évoluait cette saison avec les U23 de l’AC Milan et va partir cet été, lui qui n’a presque pas joué lors de la seconde partie de saison. Gardien talentueux, il s’est notamment illustré lors d’une finale de championnat U16 contre l’Atalanta (2024) et d'une finale de Coupe d’Italie Primavera (2025) contre Cagliari. Sa qualité de relance au pied a tapé dans l’œil de Luis Enrique, qui apprécie particulièrement ce type de profil.
S’il signait au PSG, Longoni changerait de dimension et aurait l’occasion de s’entraîner au quotidien dans un club double champion d’Europe et habitué à développer les talents. Il pourrait également faire ses armes en Youth League. Des négociations ont apparemment déjà démarré pour le faire venir dans la capitale.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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