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Neymar blessé, le Brésil fait un choix surprenant

Mondial 202603 juin , 18:35
parCorentin Facy
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Malgré sa blessure au mollet, Neymar ne sera pas renvoyé chez lui. L’ancienne star du PSG et du FC Barcelone conserve sa place au sein de la Seleçao pour la Coupe du monde.
Victime d’une vilaine blessure au mollet quelques jours seulement après l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, Neymar avait de sérieuses raisons de s’inquiéter au cours des derniers jours. Un forfait de la star brésilienne pour le Mondial 2026 était possible et la perspective d’un remplacement par un autre joueur au sein de la formation de Carlo Ancelotti était largement envisageable.
Cela ne sera finalement pas le cas selon les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste l’annonce sur son compte X : malgré sa blessure, Neymar ne sera pas remplacé ni renvoyé chez lui. L’ancien numéro 10 du PSG sera bien du voyage aux Etats-Unis, et le staff brésilien espère pouvoir profiter de lui au cours de la compétition. Son forfait pour les premiers matchs de groupe est en revanche, quasiment acté.
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Derniers commentaires

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.

France - Côte d’Ivoire : les compos (21h10 sur TF1)

Magnifique mi-temps de Cherki ! Par contre, Koundé, Hernandez et Tchouaméni, c'est vraiment pas terrible.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Ça va être tout bonnement insupportable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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