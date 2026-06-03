Neymar blessé, le Brésil fait un choix surprenant

Malgré sa blessure au mollet, Neymar ne sera pas renvoyé chez lui. L’ancienne star du PSG et du FC Barcelone conserve sa place au sein de la Seleçao pour la Coupe du monde.

Victime d’une vilaine blessure au mollet quelques jours seulement après l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, Neymar avait de sérieuses raisons de s’inquiéter au cours des derniers jours. Un forfait de la star brésilienne pour le Mondial 2026 était possible et la perspective d’un remplacement par un autre joueur au sein de la formation de Carlo Ancelotti était largement envisageable.

Cela ne sera finalement pas le cas selon les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste l’annonce sur son compte X : malgré sa blessure, Neymar ne sera pas remplacé ni renvoyé chez lui. L’ancien numéro 10 du PSG sera bien du voyage aux Etats-Unis, et le staff brésilien espère pouvoir profiter de lui au cours de la compétition. Son forfait pour les premiers matchs de groupe est en revanche, quasiment acté.