Le Graët ‍: « ‍J’aurais nommé Zidane ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Ancien président de la FFF mis dehors en 2023, Noel Le Graët a fait un retour médiatique pour régler quelques comptes. Et notamment le fait qu'il n'avait rien contre Zinedine Zidane, indirectement à l'origine de son départ.

Ecarté de la Fédération Française de Football après un enchainement d’accusation contre sa gestion, ses déclarations et son comportement au début de l’année 2023, Noël Le Graët a pris la parole dans les colonnes de L’Equipe ce mardi. Beaucoup d’amertume dans ses propos, que ce soit sur le comportement de son successeur Philippe Diallo, le manque de reconnaissance de son travail à la FFF, où l’attitude de nombreux dirigeants qui lui ont tourné le dos. En plus de cela, il a minimisé sa fameuse sortie sur Zidane, effectuée selon lui pour protéger Didier Deschamps des critiques et non pas pour critiquer Zizou. Cela n'avait pourtant pas manqué de faire réagir Kylian Mbappé en personne, précipitant notamment sa chute. D’ailleurs, à l’heure où désormais « DD » a annoncé qu’il quitterait son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, il ne fait aucun doute que l’ancien entraineur du Real Madrid est le grand favori pour lui succéder.

Zidane à la place de Deschamps, c'était prévu

France : Deschamps viré, Zidane appelé au secours https://t.co/Ty9lKgWCW7 — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2025

Ce n’est pas une surprise pour Noël Le Graët, qui assure que, s’il avait toujours été en place, il aurait bien évidemment étudié la candidature de Zidane et que sa nomination aurait été dans la suite logique des choses. « Didier Deschamps qui s’en va, c'est dans l'ordre des choses. C'est ce qui était prévu. Zidane a réussi avec le Real. Il a fait des choses. Il a le public et la presse avec lui. C'est déjà un acquis pour bien commencer. Je l'aurais même certainement nommé », a dévoilé l’ancien dirigeant de la Ligue et de la Fédération, qui a vu les plaintes pour harcèlement sexuel et moral être classées sans suite à l’automne dernier. Pas de quoi le faire revenir dans le monde du football, lui qui se repose actuellement dans son fief de Guingamp après avoir aussi connu des soucis de santé.