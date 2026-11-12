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LdN : France - Italie : les compos (20h45 sur TF1)

LdN : France - Italie : les compos (20h45 sur TF1)

Equipe de France
parGuillaume Conte
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5e journée de la Ligue des Nations :
La compo de la France : Maignan - Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert - Da Cunha, Rabiot, Cherki - Olise, Désiré Doué, Barcola.
La compo de l'Italie : Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi, Tonali, Barella - Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.

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Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Sergio : À "l'époque où le Qatar n'était pas présent au PSG", le PSG était le seul club français classé n°1 au classement UEFA en 1997-1998, après cinq 1/2 finales consécutives de coupes d'Europe entre 1993 et 1997, et 2 finales (1996 et 1997) dont une gagnée en 1996. https://uploads.disquscdn.com/images/53294ff0297a1f6d96b46840592d5e1c0d495c6e4cdb62a62a2ee7aedbd0449c.jpg Et à "l'époque où le Qatar n'était pas présent au PSG", le PSG était le seul club à avoir fait cinq 1/2 finales consécutives de coupes d'Europe après le Real. Et depuis, seuls le Barça et le Bayern l'ont fait (et le Real une 2ème fois). C'était à époque ou les joueurs parisiens étaient des chèvres. Alors que pendant sa domination du foot français dans les années 2000, le meilleur classement UEFA de l'OL était 8ème en 2008 avec une 1/2 finale en 2010 et quatre 1/4 de finales (1999-2004-2005 et 2006).

OL : Sulc conseille à Endrick de ne pas revenir

cqfd . sergio

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Sergio : C'est JM Aulas qui a lancé l'idée des play-offs pour le foot féminin, encore une chose que tu ignores. https://uploads.disquscdn.com/images/78893230f14fede0b97013d60385648cb09a933ad530209133fbb77ddf8cf4b1.jpg Tu écris toujours des "affirmations" qui sont fausses, sauf dans ton cerveau malade.

LdN : France - Italie : les compos (20h45 sur TF1)

Gusto, Barcola, Cherki... Le made in Lyon que l'Europe et l'Edf s'arrachent

OL : Sulc conseille à Endrick de ne pas revenir

Comme d'habitude Foot01 dénature les propos des joueurs. Bien sûr que Pavel Sulc aimerait qu'Endrick revienne à l'OL... mais il sait ce que représente le Real Madrid pour le Brésilien.

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