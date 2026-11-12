LdN : France - Italie : les compos (20h45 sur TF1)

5e journée de la Ligue des Nations :

La compo de la France : Maignan - Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert - Da Cunha, Rabiot, Cherki - Olise, Désiré Doué, Barcola.

La compo de l'Italie : Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi, Tonali, Barella - Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.