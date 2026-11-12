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Le prochain match de l'ASSE diffusé gratuitement

Le prochain match de l'ASSE diffusé gratuitement

ASSE
parGuillaume Conte
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L’ASSE va prendre le relai de BeIN Sports pour le 7e tour de Coupe de France, et a trouvé un arrangement avec des télévisions locales pour retransmettre le match du week-end prochain.
Diffuseur principal de la Coupe de France, BeIN Sports a confirmé qu’elle ne retransmettrait pas le 7e tour de la Coupe de France, qui correspond à l’entrée en lice des formations de Ligue 2. Dommage pour les passionnés du ballon rond, surtout que des clubs majeurs comme Metz, Montpellier, Nantes, Saint-Etienne ou Reims peuvent attirer du monde derrière les écrans.
Mais à l’ASSE, club le plus populaire de Ligue 2, on a mis les bouchées doubles pour trouver une solution, et cela promet de gros records d’audience pour la chaine Youtube du club du Forez. En effet, à trois jours du match, Saint-Etienne a fait savoir que la rencontre de Coupe de France contre Rumilly-Vallières sera retransmise en direct sur ASSE TV, disponible sur Youtube.
Une annonce qui a donné le sourire aux supporters stéphanois, car tous ne pourront pas faire le déplacement jusqu’au Parc des Sports d’Annecy, où aura lieu la rencontre. Cette diffusion sera donc totalement gratuite, à condition bien évidemment d’avoir un accès à internet. L’ASSE a précisé que des commentaires en direct seront effectués, et ce ne sera donc pas un simple flux avec les images du match.
Plusieurs télévisions locales vont s’associer pour cette retransmission qui devrait déboucher sur de grosses audiences. Le match pourra ainsi être suivi aussi sur les chaines locales TL7 et TV8. Pas de quoi faire pâlir BeIN Sports, qui prendra les commandes des matchs de Coupe de France à partir des 32es de finale et de l’entée en lice des formations de Ligue 1. Le 8e tour, fin novembre, sera donc aussi en dehors des antennes de la chaine sportive qatarie.

Coupe de France

15 novembre 2026 à 15:00
Rumilly VallieresRumilly Vallieres logo
15:00
Saint-ÉtienneSaint-Étienne logo
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Derniers commentaires

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Je pense qu'a côté de ton roi ou de ton prince ou ton machin chouette truc bidule c'est l'abbé Pierre !! Tes pas en mesure de faire la morale a qui que ce soit sur la chose quand ton proprio cest le diable en personne

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Saadé c'est le mec qui s'est gavé sur le dos des gens pendant le COVID en surfacturant ses containers pendant que tous les petites boîtes étaient exsangues. Une belle ordure. Avant cette période, la CMA faisait des pertes mais en multipliant par 7 voir par 10 le prix de ses containers lors du COVID, la CMA a généré 45 milliards de profit en 2.5 ans ! Et tout ça sans impôt sur les société ou presque car elle est taxe au tonnage donc pas sur ses prix de ventes: elle a payé 2.5% d'impôts ! Donc en plus d'avoir ruiné des pans entiers de l'économie, ils n'ont presque pas payé d'impôt Sans parler du climat horrible qui règne dans la plus part des services de sa tour. Maintenant qu'il s'est engraissé à coup de milliards il achète tout (BFM, RMC, La Provence, GEFCo, Bolloré logistics, participations a droite et a gauche) et maintenant le Petit Nice

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Et sinon ? quel rapport avec l'OM ? si ce n'est un intéret pour faire un titre putaclic ?

Tout va très vite, accord Lens-Sage

ah bon?? ben non... parce que y a un mec sur ce forum qui l'avait annoncé à l'OL ..... hein Sergio?????? ah ah ah ah non mais t'es vraiment un fou echappé de l'asile....

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

mais sergio... je m'en branle que tu penses que ce soit du flan, la DNCG vous avait rétrogradé en PREMIERE INSTANCE! C'etait officiel, l'OL était en ligue 2 et l'OL a fait appel et l'OL a été maintenu!! C'est quand meme fou de ne pas reconnaitre un fait d'une instance, un jugement prononcé par cette instance!!

Ligue 1

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