Le prochain match de l'ASSE diffusé gratuitement

L’ASSE va prendre le relai de BeIN Sports pour le 7e tour de Coupe de France, et a trouvé un arrangement avec des télévisions locales pour retransmettre le match du week-end prochain.

Diffuseur principal de la Coupe de France, BeIN Sports a confirmé qu’elle ne retransmettrait pas le 7e tour de la Coupe de France, qui correspond à l’entrée en lice des formations de Ligue 2. Dommage pour les passionnés du ballon rond, surtout que des clubs majeurs comme Metz, Montpellier, Nantes, Saint-Etienne ou Reims peuvent attirer du monde derrière les écrans.

Mais à l’ASSE, club le plus populaire de Ligue 2, on a mis les bouchées doubles pour trouver une solution, et cela promet de gros records d’audience pour la chaine Youtube du club du Forez. En effet, à trois jours du match, Saint-Etienne a fait savoir que la rencontre de Coupe de France contre Rumilly-Vallières sera retransmise en direct sur ASSE TV , disponible sur Youtube.

Une annonce qui a donné le sourire aux supporters stéphanois, car tous ne pourront pas faire le déplacement jusqu’au Parc des Sports d’Annecy, où aura lieu la rencontre. Cette diffusion sera donc totalement gratuite, à condition bien évidemment d’avoir un accès à internet. L’ASSE a précisé que des commentaires en direct seront effectués, et ce ne sera donc pas un simple flux avec les images du match.

Plusieurs télévisions locales vont s’associer pour cette retransmission qui devrait déboucher sur de grosses audiences. Le match pourra ainsi être suivi aussi sur les chaines locales TL7 et TV8. Pas de quoi faire pâlir BeIN Sports, qui prendra les commandes des matchs de Coupe de France à partir des 32es de finale et de l’entée en lice des formations de Ligue 1. Le 8e tour, fin novembre, sera donc aussi en dehors des antennes de la chaine sportive qatarie.