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50 ME pour De Jong, le PSG débarque

50 ME pour De Jong, le PSG débarque

PSG
parGuillaume Conte
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De retour en forme cet automne, Frenkie De Jong envisage de faire le grand saut en cas de belle offre, si le FC Barcelone ne cède pas à ses exigences.
Si l’Espagne domine le monde du football avec le doublé Euro-Coupe du monde de la Roja, c’est aussi parce qu’elle possède des techniciens hors pairs. Luis De La Fuente, Pep Guardiola, Luis Enrique ou encore Mikel Arteta sont parmi les meilleurs entraineurs de la planète. Et ils ont souvent des goûts assez proches. Notamment en ce qui concerne le PSG et Arsenal, qui se retrouvent non seulement en finale de la Ligue des Champions comme la saison passée, mais aussi de plus en plus fréquemment sur les mêmes pistes sur le marché des transferts.

De Jong ne veut plus jouer en défense

Ainsi, Luis Enrique pour Paris, et Mikel Arteta pour Arsenal, rêvent de s’offrir Frenkie De Jong. Souvent amoindri par des blessures, le Néerlandais retrouve un gros niveau de jeu depuis son retour. Quatre apparitions, une polyvalence louée et une belle envie de revanche en plus de ses qualités de métronome, le Néerlandais a même gagné un rappel immédiat en sélection Oranje. En plus de cette reconnaissance internationale, De Jong commence à nouveau à faire saliver les deux clubs européens. Pour une raison bien simple.
Baladé à différents postes défensifs, De Jong veut rester au Barça, à condition d’être utilisé au milieu de terrain, son poste de prédilection. Mais la concurrence est assez terrible en Catalogne à ce niveau. Cette situation provoque le réveil d’Arsenal et du PSG, prêts à bondir sur l’occasion. Un montant proche de 50 millions d’euros serait nécessaire pour faire venir celui qui a un contrat jusqu’en 2029 avec le Barça.
Mais avec un tel talent, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a de quoi faire saliver un Luis Enrique persuadé qu’abondance de biens ne nuit pas, même si De Jong n’aurait aucune garantie de débuter les matchs quand le trio composé par Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz marche très fort. La tentation est grande pour Paris de passer à l’action, surtout que Fabian Ruiz prépare de moins en moins discrètement un éventuel départ pour le Bétis Séville, qu’il rêve de rejoindre avant d’être trop vieux.
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Sergio : À "l'époque où le Qatar n'était pas présent au PSG"... "à l'époque où les joueurs parisiens étaient des chèvres", le PSG était le seul club français classé n°1 au classement UEFA en 1997-1998, après cinq 1/2 finales consécutives de coupes d'Europe entre 1993 et 1997, et 2 finales (1996 et 1997) dont une gagnée en 1996. https://uploads.disquscdn.com/images/53294ff0297a1f6d96b46840592d5e1c0d495c6e4cdb62a62a2ee7aedbd0449c.jpg Et à "l'époque où le Qatar n'était pas présent au PSG"... "à l'époque où les joueurs parisiens étaient des chèvres", le PSG était le seul club à avoir fait cinq 1/2 finales consécutives de coupes d'Europe après le Real. Et depuis, seuls le Barça et le Bayern l'ont fait (et le Real une 2ème fois). Alors que pendant sa domination du foot français dans les années 2000, le meilleur classement UEFA de l'OL était 8ème en 2008 avec une 1/2 finale en 2010 et quatre 1/4 de finales (1999-2004-2005 et 2006).

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cqfd . sergio

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Sergio : C'est JM Aulas qui a lancé l'idée des play-offs pour le foot féminin, encore une chose que tu ignores. https://uploads.disquscdn.com/images/78893230f14fede0b97013d60385648cb09a933ad530209133fbb77ddf8cf4b1.jpg Tu écris toujours des "affirmations" qui sont fausses, sauf dans ton cerveau malade.

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