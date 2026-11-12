Le PSG prépare quatre coups de tonnerre

On ne touche pas aux cadres du PSG, et le club de la capitale estime que cela vaut aussi bien pour Désiré Doué que pour Marquinhos, qui espèrent faire partie de la prochaine vague de prolongation.

L’une des forces de la domination du PSG ces deux dernières saisons, c’est la stabilité de son effectif. Des joueurs sont partis l’été dernier, mais aucun titulaire. Et dans le 11 de départ de Luis Enrique, seul Gianluigi Donnarumma aura été l’un des tauliers à prendre une autre direction depuis deux ans. Cette stabilité est bien sûr rendue possible par plusieurs facteurs : les succès qui s’enchainent, la puissance financière du Paris SG et la volonté de Luis Enrique de donner le pouvoir à ses meilleurs joueurs dans un collectif bien huilé.

Doué, le plus éloigné de la prolongation

Tout cela s’est traduit par deux grosses vagues de prolongations de contrat pour les hommes forts de l’effectif, ce qui fait que le club de la capitale n’est pas inquiet pour l’avenir de ses meilleurs éléments. Et cela va continuer selon les informations de Benjamin Quarez. Le journaliste du Parisien affirme que le PSG a ouvert des discussions avec quatre tauliers du club pour un nouveau contrat.

Trois noms sont attendus : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Même si le dernier cité est celui pour qui les négociations sont les moins avancées, les discussions avançant doucement mais dans le bon sens. L’ancien rennais se plait au PSG mais il est parmi les joueurs évoqués celui qui est le moins proche d’un accord, tandis que le Ballon d’Or 2025 et le Géorgien sont beaucoup plus avancés sur ce sujet.

Enfin, et c’est une surprise, le PSG a débuté des négociations pour prolonger Marquinhos. Rien n’est encore bouclé, mais après une saison moins aboutie, le défenseur central brésilien semblait se diriger vers la sortie pour 2028. Le voir rempiler pour une saison supplémentaire n’est plus inconcevable désormais, lui qui aura 34 ans à l’issue de son contrat actuel. Vue sa forme cette saison, le défenseur central peut encore rendre de fiers services à la formation de Luis Enrique. Et le PSG n’entend pas se priver d’un tel joueur s’il a toujours le niveau, surtout avec sa mentalité irréprochable.