Il explose en Belgique, ce défenseur à 6 ME n’a que l’OM à la bouche
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Sergio : À "l'époque où le Qatar n'était pas présent au PSG", "à l'époque ou les joueurs parisiens étaient des chèvres", le PSG était le seul club français classé n°1 au classement UEFA en 1997-1998, après cinq 1/2 finales consécutives de coupes d'Europe entre 1993 et 1997, et 2 finales (1996 et 1997) dont une gagnée en 1996. https://uploads.disquscdn.com/images/53294ff0297a1f6d96b46840592d5e1c0d495c6e4cdb62a62a2ee7aedbd0449c.jpg Et à "l'époque où le Qatar n'était pas présent au PSG", "à l'époque où les joueurs parisiens étaient des chèvres", le PSG était le seul club à avoir fait cinq 1/2 finales consécutives de coupes d'Europe après le Real. Et depuis, seuls le Barça et le Bayern l'ont fait (et le Real une 2ème fois). Alors que pendant sa domination du foot français dans les années 2000, le meilleur classement UEFA de l'OL était 8ème en 2008 avec une 1/2 finale en 2010 et quatre 1/4 de finales (1999-2004-2005 et 2006).
cqfd . sergio
Sergio : C'est JM Aulas qui a lancé l'idée des play-offs pour le foot féminin, encore une chose que tu ignores. https://uploads.disquscdn.com/images/78893230f14fede0b97013d60385648cb09a933ad530209133fbb77ddf8cf4b1.jpg Tu écris toujours des "affirmations" qui sont fausses, sauf dans ton cerveau malade.
Gusto, Barcola, Cherki... Le made in Lyon que l'Europe et l'Edf s'arrachent
Comme d'habitude Foot01 dénature les propos des joueurs. Bien sûr que Pavel Sulc aimerait qu'Endrick revienne à l'OL... mais il sait ce que représente le Real Madrid pour le Brésilien.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13