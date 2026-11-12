Il explose en Belgique, ce défenseur à 6 ME n’a que l’OM à la bouche

Ancien joueur de l'OM, Roggerio Nyakossi n'a jamais eu sa chance à Marseille. Il brille désormais en Belgique et Marseille a la possibilité de le faire revenir.

Les plus fidèles supporters de l’OM n’auront aucun mal à se souvenir de lui, mais le nom de Roggerio Nyakossi n’évoque pas encore grand chose aux suiveurs du football européen. Et pourtant à 22 ans, le défenseur central commence à se faire un nom et cela pourrait intéresser Marseille dans les années à venir. En raison de sa très belle réussite avec Louvain, le natif de Genève a été appelé pour la première fois en sélection suisse, ce qui n’est pas rien car les Helvètes ont atteint les quarts de finale de la dernière Coupe du monde, battus de très peu par l’Argentine.

A l’issue de sa formatin au Servette, Nyakossi avait surpris tout le monde en signant à l’OM pour 2 millions d’euros. S’en était suivi trois ans de post-formation et de galère, avec aucune minute de jeu chez les pros. Et un départ en janvier 2025 par Louvain sans vraiment faire trop parler. Mais depuis, le défenseur central enchaine les matchs solides en Belgique, et cela lui vaut une belle exposition.