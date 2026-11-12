Officiel : Valérien Ismaël nouvel entraineur du Havre
Grosse mission pour Valérien Ismaël, qui devient entraineur du Havre, bon dernier de Ligue 1 avec aucune victoire pour le moment. Le technicien français, ancien défenseur de Strasbourg et du Bayern Munich notamment, est nommé jusqu’à la fin de la saison.
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Derniers commentaires
Marquinhos peut encore etre present 2 ans mais il faudrait recruter un taulier derriere pour lui succeder
Encore un joueur qui ne viendra pas au PSG... Les bruits de couloir c'est bon.
Sergio : À "l'époque où le Qatar n'était pas présent au PSG"... "à l'époque où les joueurs parisiens étaient des chèvres", le PSG était le seul club français classé n°1 au classement UEFA en 1997-1998, après cinq 1/2 finales consécutives de coupes d'Europe entre 1993 et 1997, et 2 finales (1996 et 1997) dont une gagnée en 1996. https://uploads.disquscdn.com/images/53294ff0297a1f6d96b46840592d5e1c0d495c6e4cdb62a62a2ee7aedbd0449c.jpg Et à "l'époque où le Qatar n'était pas présent au PSG"... "à l'époque où les joueurs parisiens étaient des chèvres", le PSG était le seul club à avoir fait cinq 1/2 finales consécutives de coupes d'Europe après le Real. Et depuis, seuls le Barça et le Bayern l'ont fait (et le Real une 2ème fois). Alors que pendant sa domination du foot français dans les années 2000, le meilleur classement UEFA de l'OL était 8ème en 2008 avec une 1/2 finale en 2010 et quatre 1/4 de finales (1999-2004-2005 et 2006).
cqfd . sergio
Sergio : C'est JM Aulas qui a lancé l'idée des play-offs pour le foot féminin, encore une chose que tu ignores. https://uploads.disquscdn.com/images/78893230f14fede0b97013d60385648cb09a933ad530209133fbb77ddf8cf4b1.jpg Tu écris toujours des "affirmations" qui sont fausses, sauf dans ton cerveau malade.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13