Officiel : Valérien Ismaël nouvel entraineur du Havre



Grosse mission pour Valérien Ismaël, qui devient entraineur du Havre, bon dernier de Ligue 1 avec aucune victoire pour le moment. Le technicien français, ancien défenseur de Strasbourg et du Bayern Munich notamment, est nommé jusqu’à la fin de la saison.

« Se définissant comme dur au travail, insistant sur le respect que chacun doit avoir pour le club et toutes ses composantes, du personnel administratif aux supporters, croyant au projet du HAC, Valérien Ismaël, entouré de ses adjoints Dennis Baraznowski et Mo Sahli, ainsi que de Charles Cieslinsky, entraîneur des gardiens, s’appuiera sur sa forte expérience pour mener à bien la mission qui lui a été confiée jusqu’à la fin de saison », a fait savoir le club doyen dans un communiqué de presse.