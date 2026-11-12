Mbappé inquiète le Real, Endrick ne peut plus partir

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick souhaite repartir en prêt pour la deuxième partie de saison. Mais la Maison Blanche et son entraîneur José Mourinho risquent de s’opposer au départ du Brésilien à cause des problèmes physiques de Kylian Mbappé.

La situation d’Endrick reste inchangée. Dans l’ombre de Kylian Mbappé, l’attaquant de 20 ans passe l’essentiel de son temps sur le banc du Real Madrid . Le Brésilien n’est apparu qu’à sept reprises cette saison toutes compétitions confondues, dont une seule et unique titularisation, pour un total de 141 minutes passées sur les terrains. C’est évidemment insuffisant pour le jeune Merengue qui prévoit de repartir en prêt cet hiver.

L’ancien joueur de Palmeiras a effectivement gardé d’excellents souvenirs de sa précédente expérience loin de la capitale espagnole. Son passage à l’Olympique Lyonnais lui avait permis d’arracher une place dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026. Le problème pour Endrick, c’est que José Mourinho refuse de lui accorder un bon de sortie. Le journaliste Ivan Martin affirme que le Portugais préfère garder l’ancien Gone en cas de blessure de Kylian Mbappé, actuellement touché aux ischios.

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« Endrick veut partir parce qu'il veut jouer. Il ne veut pas partir en mauvais termes, il veut seulement jouer et revenir, a confirmé notre confrère sur la chaîne YouTube d’Iñaki Angulo. Mais Mourinho ne le laissera pas partir. Mourinho ne laissera partir que Ferland Mendy et Raul Asencio. On m'a dit qu'à l'heure actuelle, le départ d'Endrick n'aura pas lieu. Mourinho ne veut pas du départ d'un joueur comme Endrick parce qu'il a peur qu'il arrive quelque chose à Mbappé et que personne ne puisse le remplacer. Il ne veut pas toucher à son effectif. » C’est donc la direction sportive du Real Madrid qui finira par trancher cet hiver.