LdN Fem. : La France prend du retard en Allemagne





En demi-finale aller de la Ligue des Nations, la France s’est inclinée 1-0 face à l’Allemagne, à Dusseldorf. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Buhl à la 79e, récompensant la domination assez nette des Allemandes lors de ce match. Le match retour aura lieu à Caen mardi soir prochain.

L’autre demi-finale opposera l’Espagne à la Suède ce vendredi soir à Malaga.