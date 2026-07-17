Finale Argentine-Espagne, Trump va décider du report

Menace grave confirmée sur le ciel new-yorkais à deux jours du match entre l’Argentine et l’Espagne.

Les dernières prévisions sont un peu moins optimistes en raison des incendient qui ravagent le Canada et provoquent des nuages de fumée autour de New York et du New Jersey, le lieu de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine. La ville de New York a mis un code rouge pour la qualité de l'air, et a souligné à ses habitants que respirer l'air actuel était équivalent à fumer 10 cigarettes. Des craintes sont soulevées par les experts concernant les risques encourus par les joueurs à disputer une finale de Coupe du monde dans ces conditions.

La Maison Blanche continue de dicter le tempo pour donner son feu vert ou non au déroulement de cette rencontre en raison des difficultés climatiques. Ce week-end, les habitants des métropoles du nord-est des Etats-Unis sont avisés de sortir le moins possible et de rester chez eux en fermant bien les aérations. La qualité de l’air est jugée comme très mauvaise, et les équipes de Donald Trump, dont le chef des relations avec la FIFA Andrew Giuliani, mais aussi les représentants des sponsors et des médias, doivent décider ce samedi de la tenue ou non de la finale, selon le journaliste Ben Jacobs.