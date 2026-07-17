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Finale Argentine-Espagne, Trump va décider du report

Mondial 202617 juil. , 22:40
parGuillaume Conte
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Menace grave confirmée sur le ciel new-yorkais à deux jours du match entre l’Argentine et l’Espagne.
Les dernières prévisions sont un peu moins optimistes en raison des incendient qui ravagent le Canada et provoquent des nuages de fumée autour de New York et du New Jersey, le lieu de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine. La ville de New York a mis un code rouge pour la qualité de l'air, et a souligné à ses habitants que respirer l'air actuel était équivalent à fumer 10 cigarettes. Des craintes sont soulevées par les experts concernant les risques encourus par les joueurs à disputer une finale de Coupe du monde dans ces conditions. 
La Maison Blanche continue de dicter le tempo pour donner son feu vert ou non au déroulement de cette rencontre en raison des difficultés climatiques. Ce week-end, les habitants des métropoles du nord-est des Etats-Unis sont avisés de sortir le moins possible et de rester chez eux en fermant bien les aérations. La qualité de l’air est jugée comme très mauvaise, et les équipes de Donald Trump, dont le chef des relations avec la FIFA Andrew Giuliani, mais aussi les représentants des sponsors et des médias, doivent décider ce samedi de la tenue ou non de la finale, selon le journaliste Ben Jacobs. 
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Derniers commentaires

L'OM de Genesio débute par une large victoire

On ne l'a pas fait en effet parce qu'on s'en tamponne. Lui si ça trouve, il a même regardé le match.

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

c est un honneur d un blaireau comme toi ;). merci

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

bah toujours pas compris. montres moi?

L’arbitre de France-Espagne pas au niveau, Deschamps remet une couche

Didier Deschamps a tout à fait raison. Il suffit de regarder les corners et certaines fautes non sifflées et d'autres interprétées d'étrange façon. Par exemple, Lamine Yamal n'aurait jamais dû finir le match en faisant une faute sur Kylian Mbappé et sur Désiré Doué (entres autres). On peut aussi aborder le coup-franc de la 88ème minute sifflé par l'arbitre alors que Désiré Doué a subi la faute les deux pieds dans la surface de réparation. Il y aurait dû avoir un pénalty et un carton jaune pour Lamine Yamal. On dira que ce ne sont que des détails... mais un match de ce niveau se joue toujours sur des détails. L'arbitre était tout simplement pas au niveau pour cette demi-finale de Coupe du Monde.

L'OM de Genesio débute par une large victoire

on a commenté vos resultats amicaux à vous? personne n a dit que c etait difficile. blaireau

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