Officiel : Aubameyang quitte l’OM pour 1,5 ME

On ne l'a pas fait en effet parce qu'on s'en tamponne. Lui si ça trouve, il a même regardé le match.
c est un honneur d un blaireau comme toi ;). merci
bah toujours pas compris. montres moi?
Didier Deschamps a tout à fait raison. Il suffit de regarder les corners et certaines fautes non sifflées et d'autres interprétées d'étrange façon. Par exemple, Lamine Yamal n'aurait jamais dû finir le match en faisant une faute sur Kylian Mbappé et sur Désiré Doué (entres autres). On peut aussi aborder le coup-franc de la 88ème minute sifflé par l'arbitre alors que Désiré Doué a subi la faute les deux pieds dans la surface de réparation. Il y aurait dû avoir un pénalty et un carton jaune pour Lamine Yamal. On dira que ce ne sont que des détails... mais un match de ce niveau se joue toujours sur des détails. L'arbitre était tout simplement pas au niveau pour cette demi-finale de Coupe du Monde.
on a commenté vos resultats amicaux à vous? personne n a dit que c etait difficile. blaireau
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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