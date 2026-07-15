La FIFA recadre violemment Deschamps et la France

Didier Deschamps n’a pas mâché ses mots contre les décisions arbitrales d’Ivan Barton après la défaite de l’équipe de France contre l’Espagne en demi-finale. La FIFA lui a répondu avec fermeté.

« C’est d’abord de notre faute. Après je pose une question et je ne vais pas y répondre : Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? » s’est interrogé l’ancien entraîneur de l’OM et de Monaco, très agacé. Agacé par la performance de son équipe, Didier Deschamps n’a pas non plus digéré l’arbitrage de monsieur Ivan Barton lors de la demi-finale entre l’équipe de France et l’Espagne. Dès le coup de sifflet final au micro de M6, puis sur BeInSports et enfin en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a fustigé un arbitre pas au niveau d’un tel évènement selon lui.s’est interrogé l’ancien entraîneur de l’OM et de Monaco, très agacé.

Personne ne peut remettre en question l’intégrité des arbitres - Pierluigi Collina, patron des arbitres de la FIFA

« En réponse aux propos de Didier Deschamps, qui remettait en question la capacité de l’arbitre de notre match à officier lors de la demi-finale, la réponse de la FIFA est claire : Oui, absolument, il avait le niveau. Nos arbitres sont de classe mondiale » a d’abord lancé l’ex-mythique arbitre italien avant de conclure. « Personne ne peut remettre en question l’intégrité des arbitres de la Coupe du monde de la Fifa » a-t-il ajouté, à l’heure où les décisions arbitrales font énormément parler lors de ce Une déclaration qui n’a pas du tout été appréciée du côté de la FIFA, dont le patron des arbitres Pierluigi Collina a répondu fermement à Didier Deschamps.a d’abord lancé l’ex-mythique arbitre italien avant de conclure.a-t-il ajouté, à l’heure où les décisions arbitrales font énormément parler lors de ce Mondial 2026

La rencontre entre l’Argentine et l’Angleterre, qui sera arbitrée par Ismail Elfath ce mercredi soir, sera particulièrement suivie. Du côté anglais, on regrette fortement cette désignation alors que l’arbitre américain n’est autre que le porte-bonheur d’un certain Lionel Messi depuis la signature de l’Argentin à l’Inter Miami. L’Albiceleste ayant déjà bénéficié de plusieurs décisions arbitrales favorables dans ce Mondial, l’attitude et les décisions de monsieur Ismail Elfath seront donc décortiquées dans le moindre détail. Cela ne change plus rien pour l’équipe de France, lésé par l’arbitrage selon Didier Deschamps puisque les Bleus sont éliminés et disputeront simplement la petite finale samedi à 23 heures contre le perdant du match Angleterre-Argentine.