Ferran Torres au PSG, deux clubs font tout capoter

"Selon les informations d'El Nacional"... Foot01, la plupart de vos articles sont selon les merdias espagnols, et sont pour la plupart des fake news. Vous allez toujours être le porte-voix des merdias espagnols qui n'arrêtent pas de sortir des fake news sur le PSG ? Vous prenez vos lecteurs pour des cons. Fabian Ruiz vient de prolonger son contrat avec le PSG d'un an jusqu'en 2028 + une année en option. https://x.com/lnstantFoot/status/2076955749733851325
Ça en devient meme ...triste . Ce club se rapproche dangereusement des ex grands clubs comme eux ...Nantes bordeaux st Étienne....triste ..je les vois pas finir devant le PSG Lens lyon Rennes Strasbourg pfc .....
4 arrivées Et c"est normal de se "dépêcher" vu qu'on a les qualifs pour la LDC
Un sketch ce club 😂
Tu y étais à son arrivé à l’OM toi ? Et à celle de Boateng à ton OL ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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