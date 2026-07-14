Ferran Torres au PSG, deux clubs font tout capoter
Ferran Torres

Ferran Torres au PSG, deux clubs font tout capoter

PSG14 juil. , 15:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG cherche activement un nouvel attaquant. Le club de la capitale est intéressé par Ferran Torres, même si un transfert est encore loin d'être acté.
À Paris, les dirigeants souhaitent prendre leur temps avant de finaliser leurs recrues. Luis Enrique se montre particulièrement exigeant concernant les profils ciblés. Ces dernières heures, il a notamment été annoncé que l'entraîneur espagnol avait validé la venue de Lucas Digne en tant que remplaçant de Nuno Mendes.
Autre chantier important : le secteur offensif. Gonçalo Ramos a rejoint l'AC Milan et son départ devra être compensé. Ferran Torres plaît beaucoup au Paris Saint-Germain grâce à sa polyvalence et à son expérience du plus haut niveau. Un accord contractuel a déjà été trouvé, mais le FC Barcelone n'est pas encore disposé à céder l'international espagnol au club parisien.

Torres finalement en Premier League ? 

Dans ce dossier, les dirigeants catalans espèrent récupérer 50 millions d'euros. Un montant jugé trop élevé par les doubles champions d'Europe en titre, qui souhaitent plutôt proposer 30 millions d'euros. Les négociations devraient donc se poursuivre, mais Ferran Torres pourrait bien échapper au PSG.
D'autant que la concurrence est importante dans ce dossier. En plus du club français, Tottenham et Arsenal souhaitent également tenter leur chance pour recruter l'ancien joueur de Manchester City.

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Les deux formations anglaises pourraient être en mesure d'offrir le montant réclamé par le Barça et ainsi devancer le PSG. Plus les jours passent, plus Ferran Torres semble s'éloigner d'une prolongation à Barcelone, alors que son contrat court pourtant jusqu'en juin 2027.
Pour rappel, les clauses financières intégrées dans son contrat initial rendent une éventuelle prolongation plus compliquée. Si le Barça décidait de prolonger son contrat, le club sera alors contraint contractuellement de verser une indemnité proche de 8 millions d'euros à Manchester City, ancien détenteur de ses droits fédératifs. Et ce n'est pas vraiment envisageable pour les Catalans.
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"Selon les informations d'El Nacional"... Foot01, la plupart de vos articles sont selon les merdias espagnols, et sont pour la plupart des fake news. Vous allez toujours être le porte-voix des merdias espagnols qui n'arrêtent pas de sortir des fake news sur le PSG ? Vous prenez vos lecteurs pour des cons. Fabian Ruiz vient de prolonger son contrat avec le PSG d'un an jusqu'en 2028 + une année en option. https://x.com/lnstantFoot/status/2076955749733851325

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Ça en devient meme ...triste . Ce club se rapproche dangereusement des ex grands clubs comme eux ...Nantes bordeaux st Étienne....triste ..je les vois pas finir devant le PSG Lens lyon Rennes Strasbourg pfc .....

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