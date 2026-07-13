EdF : « Mbappé ne me fait pas peur », l’Espagne le provoque

Kylian Mbappé sera la menace n°1 des Bleus pour l’Espagne mardi soir en demi-finale de Coupe du monde. La Roja refuse néanmoins de trembler face à l’avant-centre du Real Madrid.

Avec un seul but encaissé lors de cette Coupe du monde 2026, l’Espagne s’avance face à l’équipe de France avec confiance avant la demi-finale de mardi soir. Les coéquipiers de Lamine Yamal sont convaincus qu’ils peuvent faire tomber les Bleus et cela même si la France ressemble de plus en plus au grandissime favori du monde entier pour le titre. Le défenseur Pau Cubarsi, titulaire indiscutable de Luis de la Fuente et qui représente la solidité espagnole lors de ce Mondial, a été interrogé par AS sur la force offensive sans équivalent de l’équipe de Didier Deschamps.

Même s’il respecte bien sûr les nombreux talents qui constituent l’attaque française, le défenseur du FC Barcelone refuse de trembler, pas même devant Kylian Mbappé et ses 8 buts depuis le début de la compétition. « Mbappé ne me fait par peur non. Mais tout le monde connaît ses qualités. Même s’il n’est pas impliqué dans le match, il peut changer la donne sur une action rapide. Il est unique, comme Lamine (Yamal). Il faut être attentif pendant 90 minutes » a d’abord lancé le défenseur catalan au sujet du capitaine de l’équipe de France avant d’évoquer son ancien coéquipier en club Ousmane Dembélé.

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« Il faut faire attention car il est ambidextre, il peut vous attaquer de n’importe quel côté » a brièvement commenté Pau Cubarsi, qui se méfie des attaquants français mais qui affiche tout de même une belle confiance avant de les affronter. Reste maintenant à voir si l’attaque 4 étoiles des Bleus, également composée de Michael Olise et de Bradley Barcola ou de Désiré Doué, parviendra à faire flancher le coffre-fort espagnol, très solide depuis le début du tournoi mais qui a quand même encaissé un but face à la Belgique en quart de finale.