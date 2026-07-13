EdF : « Mbappé ne me fait pas peur », l’Espagne le provoque

EdF : « Mbappé ne me fait pas peur », l’Espagne le provoque

Equipe de France13 juil. , 13:20
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Kylian Mbappé sera la menace n°1 des Bleus pour l’Espagne mardi soir en demi-finale de Coupe du monde. La Roja refuse néanmoins de trembler face à l’avant-centre du Real Madrid.
Avec un seul but encaissé lors de cette Coupe du monde 2026, l’Espagne s’avance face à l’équipe de France avec confiance avant la demi-finale de mardi soir. Les coéquipiers de Lamine Yamal sont convaincus qu’ils peuvent faire tomber les Bleus et cela même si la France ressemble de plus en plus au grandissime favori du monde entier pour le titre. Le défenseur Pau Cubarsi, titulaire indiscutable de Luis de la Fuente et qui représente la solidité espagnole lors de ce Mondial, a été interrogé par AS sur la force offensive sans équivalent de l’équipe de Didier Deschamps.
Même s’il respecte bien sûr les nombreux talents qui constituent l’attaque française, le défenseur du FC Barcelone refuse de trembler, pas même devant Kylian Mbappé et ses 8 buts depuis le début de la compétition. « Mbappé ne me fait par peur non. Mais tout le monde connaît ses qualités. Même s’il n’est pas impliqué dans le match, il peut changer la donne sur une action rapide. Il est unique, comme Lamine (Yamal). Il faut être attentif pendant 90 minutes » a d’abord lancé le défenseur catalan au sujet du capitaine de l’équipe de France avant d’évoquer son ancien coéquipier en club Ousmane Dembélé.

Lire aussi

CdM 2026 : Haaland choqué par MbappéCdM 2026 : Haaland choqué par Mbappé
« Il faut faire attention car il est ambidextre, il peut vous attaquer de n’importe quel côté » a brièvement commenté Pau Cubarsi, qui se méfie des attaquants français mais qui affiche tout de même une belle confiance avant de les affronter. Reste maintenant à voir si l’attaque 4 étoiles des Bleus, également composée de Michael Olise et de Bradley Barcola ou de Désiré Doué, parviendra à faire flancher le coffre-fort espagnol, très solide depuis le début du tournoi mais qui a quand même encaissé un but face à la Belgique en quart de finale.
Articles Recommandés
Ol Accord Pour Openda Cest Fini Pour Lyon
OL

OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon

Ferran Torres Au Psg Le Barca Pose La Clim
PSG

Ferran Torres au PSG, le Barça pose la clim

Edf Une Troisieme Etoile Et Une Prolongation La Surprise Signee Deschamps
Equipe de France

EdF : Une troisième étoile et une prolongation, la surprise signée Deschamps

Paris Sportifs La Cote De France Espagne Multipliee Par 10
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de France-Espagne multipliée par 10

Fil Info

13 juil. , 13:00
OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon
13 juil. , 12:40
Ferran Torres au PSG, le Barça pose la clim
13 juil. , 12:20
EdF : Une troisième étoile et une prolongation, la surprise signée Deschamps
13 juil. , 12:04
Paris Sportifs : La cote de France-Espagne multipliée par 10
13 juil. , 12:00
OM : 320.000 euros par mois, il quitte enfin Marseille
13 juil. , 11:40
L'ASSE recalée trois fois au mercato, ça fait mal
13 juil. , 11:20
EdF : L'Espagne n'a aucune chance, le fiasco est annoncé
13 juil. , 11:13
PSG : Adam Ayari signe son premier contrat pro
13 juil. , 11:00
Portugal : Jorge Jesus n’enverra pas Cristiano Ronaldo à la retraite

Derniers commentaires

EdF : Une troisième étoile et une prolongation, la surprise signée Deschamps

Pourquoi parler de ça sérieux ! On est en demi! Rien est fait !!! l'Espagne et L'argentine c'est pas rien!!

OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon

Bon maintenant cap sur Robbie Ure

OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon

Évidemment !

EdF : L'Espagne n'a aucune chance, le fiasco est annoncé

C'est du 50 / 50, maintenant un fait de jeu, une décision malencontreuse peut tout annihiler

L'OM se lance sur un défenseur de L1 à zéro euro

tout depend de leurs demandes salariales !! car c'est ca le nerf de la guerre pour l'OM !! sans oublier les prime a la signature

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading