La polémique Jordan Bardella, la mère de Kylian Mbappé évite le clash

Kylian Mbappé a été félicité d'une drôle de façon par Jordan Bardella, leader du Rassemblement National. Une sortie qui a beaucoup fait parler.

Les élections présidentielles sont terminées, mais la campagne continue en vue des législatives du mois prochain. Chaque politicien défend âprement son camp, et tous les points sont bons à prendre en rapport avec l’actualité. De la guerre en Ukraine à l’inflation, aucun sujet n’échappe au débat et forcément, les rebonds ont été nombreux sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. En effet, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont mêlés du dossier, ce qui démontre que ce renversement de tendance alors que l’attaquant parisien semblait promis au Real Madrid, dépassait largement le cadre du football. Si l’ingérence présidentielle a fait débat, le Rassemblement National ne souhaitait pas que tout le mérite soit accordé à Emmanuel Macron, et a décidé de profiter de cette actualité pour évoquer l’un des thèmes principaux de son parti : l’immigration.

🗣 Mbappé reste au PSG : merci au Qatar ? ➡️ “Non, je dis bravo Kylian. Son parcours est un modèle d’assimilation”, dit Jordan Bardella, président du Rassemblement national. “C’est un symbole fort.” pic.twitter.com/ccjuGLS3xh — franceinfo (@franceinfo) May 24, 2022

Invité sur France Info, le numéro 2 du parti de Marine Le Pen, Jordan Bardella a été titillé sur le dossier, qu’il affirmait très bien connaitre, avec toutefois quelques erreurs qui lui sont revenues en mode boomerang. « Si je dis merci au Qatar ? Non, je dis bravo Kylian. Je ne vais pas faire semblant de m’intéresser au football et d’être un spécialiste du football comme le font les politiques parce que ce n’est pas trop mon truc, mais j’ai beaucoup suivi le parcours de Kylian Mbappé. Je trouve que c’est un modèle d’assimilation, notamment pour la jeunesse issue de l’immigration, pour la jeunesse de banlieue. Il est né en France ? Oui, mais sa mère est sénégalaise. Sa famille est en tout cas un modèle d’assimilation car il a dit à plusieurs reprises que la France lui avait beaucoup donné. Son parcours est un symbole de la méritocratie républicaine », a livré Jordan Bardella, qui a laissé un gros blanc pendant son intervention avec ses approximations, puisque la mère de Kylian Mbappé est française et née à Bondy, et dont les parents sont d’origine algérienne.

Les réactions fusent

C’est le père de Kylian Mbappé, Wilfried, qui est aussi français mais né au Cameroun, qui correspond plus à cette tentative d’assimilation même si l’exercice de funambule de Jordan Bardella, pas forcément passionné de football, s’est retourné contre lui. Ce qui a eu le don de provoquer de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, pour qui la récupération grâce au football à donc ses limites : « J'ai beaucoup suivi le parcours de Kylian Mbappé ... sa mère est sénégalaise ! », « C'est juste un peu gênant qu'il parle d'assimilation en citant Mbappé alors qu'il est français. On ne verra jamais quelqu'un utiliser Bardella comme exemple sur un sujet concernant l'assimilation. Alors que lui aussi est issu de l’immigration ».

La mère de Mbappé silencieuse

La mère de Kylian Mbappé gifle Frédéric Hermel https://t.co/kyIGUOnJOc — Foot01.com (@Foot01_com) May 21, 2022

De son côté, la mère de Kylian Mbappé, assez active sur les réseaux sociaux ces derniers jours, a été invitée à réagir à de nombreuses reprises, elle qui est impliquée dans la vie politique de sa ville de Bondy. Mais pour le moment, la mère de l’attaquant du Paris SG a préféré garder le silence, quelques jours après avoir envoyé une salve musclée au consultant de RMC Fred Hermel. Elle a peut être jugé que le politicien s'était, sur le coup, suffisamment enfoncé tout seul.