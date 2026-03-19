le real ou la france zidane peut choisir les deux zidane 49 390359

La France perd Bouaddi, Zidane intervient

Equipe de France19 mars , 16:20
parEric Bethsy
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Attendue dans une sélection A lors du prochain rassemblement, le Franco-Marocain Ayyoub Bouaddi ne rejoindra pas les Bleus ni le Maroc. Appelé avec l’équipe de France Espoirs, le milieu du LOSC n’a pas encore tranché, peut-être à cause du forcing d’un certain Zinedine Zidane.
C’était l’une de grandes interrogations de la journée. Mais finalement, Ayyoub Bouaddi n’est pas apparu dans la liste du Maroc, ni dans celle de l’équipe de France. « J'ai vu qu'il n'a pas été sélectionné (avec les Lions de l’Atlas), a réagi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps ce jeudi. Il a cette liberté de pouvoir choisir, je ne suis pas là pour la lui enlever. Je n'ai pas échangé avec lui, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Evidemment qu'on suit ses performances, il y a une concurrence très forte, six milieux appelés, et trois ou quatre qui sont déjà venus et qui auraient pu en faire partie. »

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Il est clair que Didier Deschamps n’a pas prévu d’emmener le milieu du LOSC à la Coupe du monde 2026. S’il souhaite disputer la compétition cet été, le Franco-Marocain a tout intérêt à choisir son pays d’origine, ce qui était d’ailleurs la tendance évoquée avec insistance depuis quelques jours. Alors pourquoi Ayyoub Bouaddi n’apparaît-il pas sur la liste de Mohamed Ouahbi ? On peut penser que le Lillois de 18 ans n’a pas encore pris sa décision. A moins que l’hypothèse avancée par Nabil Djellit soit la bonne.
Selon le journaliste de France Football, Ayyoub Bouaddi hésite toujours entre ses deux options, lui qui « intéresse le futur coach des Bleus » Zinedine Zidane. C’est d’ailleurs cet argument qui aurait convaincu Maghnes Akliouche et Rayan Cherki de privilégier l’équipe de France. Le Dogue pourrait bien les imiter. Mais pour le moment, c’est avec les Bleuets qu’il passera la trêve internationale.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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