La France perd Bouaddi, Zidane intervient

Catastrophique entame de match
Allez bonne soirée :)
Rouge Niakate
super ... notre meilleur DC ... bj Niak
Il faisait écho à la semaine dernière bande de crétins, concernant le coup donné par Tagliafico il a admis juste après que c'était bien réel.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
Loading
Pas de Bouaddi avec le Maroc Possible encore de le voir au Mondial. Il se dit aussi que le joueur hésite. Ce n'est pas un choix évident. Il se dit aussi qu'il intéresse le futur coach des Bleus. Argument important dans la réflexion de Cherki et Akliouche, depuis en EDF avec DD.
2️⃣3️⃣ BLEUETS APPELÉS 🇫🇷🫡 Gérald Baticle a dévoilé sa liste pour les 2 prochains matchs de qualification à l’Euro Espoirs ! 🆚 Luxembourg 🇱🇺 | le 26 mars à Differdange 🆚 Islande 🇮🇸 | le 30 mars à Auxerre