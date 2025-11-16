La France favorite pour la Coupe du monde 2026 ?





Année 2025 terminée pour l’équipe de France , qui vient de mettre un terme à sa campagne éliminatoire avec une dernière victoire 3-1 en Azerbaïdjan. Les Bleus ont une nouvelle fois su répondre présent et ont validé leur ticket sans trembler pour l’épreuve aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Pour Bixente Lizarazu, l’équipe de France fait clairement partie des favoris pour la Coupe du monde de l’été prochain. Difficile de le contredire, même si l’ancien latéral des Bleus met l’Argentine au même niveau que la France, et peut-être l’Espagne au-dessus. Et pour vous, qui est le favori du prochain Mondial.