La France termine 2025 en beauté

Azerbaïdjan - France 1-3

But pour l’Azerbaïdjan : Dadashov (4e)

Buts pour la France : Mateta (17e), Akliouche (30e), Mahammadaliyev (44e csc)

L’équipe de France a fait le travail en Azerbaïdjan en s’imposant 1-3 malgré des débuts compliqués. Les remplaçants ont répondu présent.

En dépit d’un énorme turn-over instauré par Didier Deschamps, l’équipe de France se devait de défendre son rang en Azerbaïdjan, équipe déjà éliminée, ce dimanche soir. Cela débutait de manière très compliqué puisque les locaux, sur leur première action, ouvraient la marque par Dadashov, qui reprenait parfaitement un centre de Dashamirov, parti dans le dos de Malo Gusto (0-1, 4e). La réaction française ne laissait toutefois aucune place au doute, puisque les Tricolores allaient marquer à cinq reprises, mais dont seulement trois étaient validés par la VAR.

Mateta, d’un centre parfait de Gusto, était le premier à sonner la révolte (1-1, 17e). Le joueur de Chelsea servait ensuite Akliouche pour un vrai caviar (1-2, 30e) avant un but contre son camp qui n’était donc finalement pas attribué à Kephren Thuram (1-3, 45e). Ce même Thuram et Gusto s’étaient vu refuser un but dans cette première période très riche.

La seconde période était beaucoup moins prolifique. Le score était quasiment acquis et les nombreux changements coupaient le rythme, pour une victoire tricolore qui se dessinait sans que les joueurs offensifs français ne parviennent à rajouter un but ou deux. La mission sera donc accomplie pour cette formation française qui aura réussi un quasi sans faute dans cette campagne éliminatoire, avec un seul match nul en Islande et que des victoires pour le reste.

Dans ce groupe, ce sera justement l’Ukraine, à la faveur de son succès sur l’Islande dans le dernier match (2-0), qui a arraché sa place pour les barrages.