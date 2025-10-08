La France avertit ses deux plus gros ennemis

Par son histoire récente, l'équipe de France entretient une relation particulière avec l'Espagne et l'Argentine. Pour William Saliba, rencontrer l'une des deux lors de la Coupe du monde 2026 aura un parfum de revanche.

Depuis le 18 décembre 2022, l' équipe de France et l'Argentine n'entretiennent pas une relation particulièrement rayonnante. A cause d'une finale de Coupe du monde perdue et de faits et gestes de certains Argentins comme Emiliano Martinez ou Enzo Fernandez, les Bleus attendent le moment idéal pour prendre leur revanche.

Une histoire toutefois différente de celle vécue avec l'Espagne : les voisins pyrénéens ont martyrisé les Français à deux reprises en un an, en demi-finale de l'Euro 2024 puis de Ligue des nations en juin dernier. Autant de défaites qui donnent envie aux joueurs de l'équipe de France de prendre leur revanche, quand l'occasion le permettra. Dans ce cas, quoi de mieux que la Coupe du monde 2026 pour espérer vivre une telle situation ? L'Argentine et l'Espagne ne font en tout cas pas peur à William Saliba.

Argentine et Espagne, les 2 rivaux de la France

« La Coupe du monde est dans huit mois. Ce qui nous différencie avec l'Espagne et l'Argentine, c'est qu'ils ont gagné les grosses compétitions, le Mondial 2022 et l'Euro 2024. Mais ils ne nous font pas peur. J'espère déjà qu'on se qualifiera et qu'on prendra notre revanche à la Coupe du monde. Quand une équipe te bat, la seule chose que tu attends c'est de les rejouer. Et si on fait les choses bien et qu'on se qualifie, je pense qu'on aura moyen de prendre notre revanche. Si on tombe sur eux (les Argentins), bien sûr que ce sera avec plaisir qu'on prendra notre revanche », a affirmé le défenseur central de l'équipe de France.

Une chose est sûre, une revanche face aux Argentins dans le cadre d'une Coupe du monde aura une saveur particulière, et pas que pour les joueurs.