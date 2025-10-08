ICONSPORT_272230_0673

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

Equipe de France08 oct. , 13:00
parNathan Hanini
Avec le forfait de Bradley Barcola, Didier Deschamps a dû rappeler un ancien de la maison Bleue. 2309 jours après, Florian Thauvin retrouve la sélection. Certains dénoncent le manque de cohérence dans le discours.
Florian Thauvin retrouve les Bleus, le joueur du Racing club de Lens est récompensé de son bon début de saison avec le RC Lens. Après un renouveau du côté de l’Udinese, l’ancien marseillais poursuit sa bonne forme dans le Nord de la France. Il a exprimé sa joie à l’idée de retrouver Clairefontaine. « C’est presque comme une première sélection ! Avec la maturité, j’aborde les choses de manière plus sereine, plus calme, mais les émotions sont plus fortes que lors de ma première fois ici, » explique-t-il. Récompensé, Thauvin est venu pallier le forfait de Bradley Barcola. Le joueur du Paris Saint-Germain a dû déclarer forfait après une blessure. Mais son retour a soulevé un débat sur la cohérence de Didier Deschamps.

Walid Acherchour complète son message

Le sélectionneur des Bleus veut donner la priorité à la jeune génération en vue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Même si la porte n’est pas fermée pour Corentin Tolisso, son âge a l’air de peser contre lui. Mais depuis la sélection de Thauvin le débat a été ouvert à nouveau. Sur RMC, Walid Acherchour ne comprend pas la sélection du joueur du RC Lens et l'a fait savoir : « Si tu me demandes si Thauvin mérite sa convocation, c’est un grand non. Regardez la Ligue 1 ! C'est une belle histoire, je suis très content pour lui. Mais donc aujourd'hui, il faut trois bons matchs pour aller en équipe de France (....) Si Je suis Tolisso, je prends un tabouret, je ne dors pas de la nuit et je saute de la fenêtre ». Par la suite, le journaliste a apporté quelques précisions sur X (anciennement Twitter).
« Pour ceux qui ne comprennent pas le rapport avec Tolisso : Je dis “si on compare avec un autre secteur avec la gamberge de Deschamps, à la place de Tolisso, je ne dors pas la nuit” Et puis avec Olise dans les milieux, tu peux prendre Tolisso et considérer Olise comme un attaquant », explique-t-il. Cependant, Corentin Tolisso reste dans la tête de Didier Deschamps. Le sélectionneur a avoué qu’il ne reste plus grand-chose au lyonnais pour revenir chez les Bleus. 
Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

pour une cdm tu prend des joueurs confirmé pas des joueurs en devenir le gars est rester 14 ans a la tete de l'EDF il prenait pas de jeunes et maintenant il va nous expliquer qui pense a l'avenir mdr ds 8 mois il est plus la

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Le mot PRESQUE Ils ne t ont pas appris à lire à la cotorep ?

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

explique nous pourquoi ds la liste de septembre il etait ds les offensif et pas ds les milieux? prendre trop d'offensif pour ne pas les faire jouer c'est juste bidon c'est juste que dd n'est pas coherent avec ce qu'il dit 3 jours plus tot

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Avant de te dire objectif apprend déjà les règles 😂

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

olise est un attaquant pas un milieu jusqu'a present il etait compter ds les offensif et pas ds les milieux personne n'a demander a dd de le faire jouer ailier meme si c'est son poste olise n'est pas un milieux

