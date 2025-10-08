Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

Avec le forfait de Bradley Barcola, Didier Deschamps a dû rappeler un ancien de la maison Bleue. 2309 jours après, Florian Thauvin retrouve la sélection. Certains dénoncent le manque de cohérence dans le discours.

C’est presque comme une première sélection ! Avec la maturité, j’aborde les choses de manière plus sereine, plus calme, mais les émotions sont plus fortes que lors de ma première fois ici, » explique-t-il. Récompensé, Thauvin est venu pallier le forfait de Bradley Barcola. Le joueur du Paris Saint-Germain a dû déclarer forfait après une blessure. Mais son retour a soulevé un débat sur la cohérence de Didier Deschamps. Florian Thauvin retrouve les Bleus, le joueur du Racing club de Lens est récompensé de son bon début de saison avec le RC Lens. Après un renouveau du côté de l’Udinese, l’ancien marseillais poursuit sa bonne forme dans le Nord de la France. Il a exprimé sa joie à l’idée de retrouver Clairefontaine. «explique-t-il. Récompensé, Thauvin est venu pallier le forfait de Bradley Barcola. Le joueur du Paris Saint-Germain a dû déclarer forfait après une blessure. Mais son retour a soulevé un débat sur la cohérence de Didier Deschamps.

Walid Acherchour complète son message

Le sélectionneur des Bleus veut donner la priorité à la jeune génération en vue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Même si la porte n’est pas fermée pour Corentin Tolisso, son âge a l’air de peser contre lui. Mais depuis la sélection de Thauvin le débat a été ouvert à nouveau. Sur RMC, Walid Acherchour ne comprend pas la sélection du joueur du RC Lens et l'a fait savoir : « Si tu me demandes si Thauvin mérite sa convocation, c’est un grand non. Regardez la Ligue 1 ! C'est une belle histoire, je suis très content pour lui. Mais donc aujourd'hui, il faut trois bons matchs pour aller en équipe de France (....) Si Je suis Tolisso, je prends un tabouret, je ne dors pas de la nuit et je saute de la fenêtre ». Par la suite, le journaliste a apporté quelques précisions sur X (anciennement Twitter).

« Pour ceux qui ne comprennent pas le rapport avec Tolisso : Je dis “si on compare avec un autre secteur avec la gamberge de Deschamps, à la place de Tolisso, je ne dors pas la nuit” Et puis avec Olise dans les milieux, tu peux prendre Tolisso et considérer Olise comme un attaquant », explique-t-il. Cependant, Corentin Tolisso reste dans la tête de Didier Deschamps. Le sélectionneur a avoué qu’il ne reste plus grand-chose au lyonnais pour revenir chez les Bleus.