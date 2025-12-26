ICONSPORT_166512_0151

Karim Benzema, le mercato fou de l'OL

OL26 déc. , 14:00
parGuillaume Conte
1
La venue d'Endrick à Lyon n'a rien d'un hasard. L'avant-centre brésilien s'est bien renseigné sur l'histoire de l'OL, et la réussite d'un certain Karim Benzema.
L’Olympique Lyonnais a frappé vite et fort sur le marché des transferts hivernal. Endrick a déjà signé et sera à la reprise de l’entrainement dans les prochains jours. Il pourra évoluer dès le début du mois de janvier avec l’OL, même s’il y a encore une incertitude liée à sa présence pour le premier match de l’année contre Monaco. 

Benzema a inspiré Endrick pour signer à l'OL

Faire venir un international brésilien, cela reste un coup de maitre surtout que l’OL n’a versé qu’une petite indemnité au Real Madrid pour payer une partie de son salaire. Et si Endrick a fait le choix de rejoindre le Rhône, les raisons sont nombreuses, comme évoqué précédemment. Mais il y en a une révélée par le quotidien AS qui va certainement faire très plaisir aux supporters lyonnais. En effet, Endrick apprécie l’histoire du football et du Real Madrid. Et il n’a pas oublié que, avant de prendre la direction de la Casa Blanca, Karim Benzema avait été formé à l’OL.
En tant qu’admirateur de l’attaquant français, Endrick s’est dit que le clin d’oeil pourrait bien lui permettre de lancer sa carrière en Europe. Ce passage symbolique a en tout cas beaucoup de sens pour le Brésilien, persuadé que la réussite de KB9 à l’OL est aussi le signe que les grands attaquants peuvent marquer les esprits entre Rhône et Saône. D’ailleurs, si les deux hommes ne se sont pas parlés directement, le Français a félicité Endrick pour son choix de rejoindre Lyon, via un petit message sur les réseaux sociaux en réaction au post officiel de son arrivée.
Une preuve que tout cela est bien validé par le « Nueve », même si Endrick va désormais devoir écrire sa propre histoire à Lyon, où il est attendu de pied ferme par les supporters, désireux d’avoir enfin un attaquant qui pèse sur les défenses et porte l’équipe vers une belle deuxième partie de saison. 
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_265513_0154
OM

OM : Un crack brésilien envoyé à Marseille

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

le club phare de la pl attaque rennes pour jacquet iconsport 260406 0422 396787
Rennes

Le Real, Liverpool et Arsenal s’abonnent au Roazhon Park

ICONSPORT_275481_0008
OL

« Mon prochain contrat à l’OL », Cherki discute déjà

Fil Info

26 déc. , 17:00
OM : Un crack brésilien envoyé à Marseille
26 déc. , 16:30
Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO
26 déc. , 16:00
Le Real, Liverpool et Arsenal s’abonnent au Roazhon Park
26 déc. , 15:40
« Mon prochain contrat à l’OL », Cherki discute déjà
26 déc. , 15:35
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
26 déc. , 15:33
CAN 2025 : L'Angola et le Zimbabwe dos à dos
26 déc. , 15:20
L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset
26 déc. , 15:00
Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL
26 déc. , 14:30
OM : Avantage Strasbourg, ce transfert fait pleurer Marseille

Derniers commentaires

« Mon prochain contrat à l’OL », Cherki discute déjà

Ne fait pas de promesse que tu ne tiendra pas gone. Y en a bcp qui ont gardé un club dans leur cœur... mais quand tu as pris l'habitude de jouer dans des clubs prestigieux avec des salaires à la hauteur, tu ne reviens plus en arrière..... on en reparlera

Karim Benzema, le mercato fou de l'OL

n importe quoi..... comme si ça avait pu l aider a choisir le club. pourquoi pas Nancy. platini y a ete formé et a excellé

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Quelle tristesse. encore un ancien qui part, avec une experience de dingue, et beaucoup d anecdotes sur ce sport depuis des decenies. repose en paix Jean-Louis.

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Force à sa famille et a ses proches repose en paix Mr Gasset ...

OL : Tyler Morton se rapproche de la Juventus

Si ils n'ont pas les moyens qu'ils se rabattent sur le "Morton" États-Uniens qui connaît en plus déjà le championnat Italien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading