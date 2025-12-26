Karim Benzema, le mercato fou de l'OL

La venue d'Endrick à Lyon n'a rien d'un hasard. L'avant-centre brésilien s'est bien renseigné sur l'histoire de l'OL, et la réussite d'un certain Karim Benzema.

L’Olympique Lyonnais a frappé vite et fort sur le marché des transferts hivernal. Endrick a déjà signé et sera à la reprise de l’entrainement dans les prochains jours. Il pourra évoluer dès le début du mois de janvier avec l’OL, même s’il y a encore une incertitude liée à sa présence pour le premier match de l’année contre Monaco.

Benzema a inspiré Endrick pour signer à l'OL

Faire venir un international brésilien, cela reste un coup de maitre surtout que l’OL n’a versé qu’une petite indemnité au Real Madrid pour payer une partie de son salaire. Et si Endrick a fait le choix de rejoindre le Rhône, les raisons sont nombreuses, comme évoqué précédemment. Mais il y en a une révélée par le quotidien AS qui va certainement faire très plaisir aux supporters lyonnais. En effet, Endrick apprécie l’histoire du football et du Real Madrid. Et il n’a pas oublié que, avant de prendre la direction de la Casa Blanca, Karim Benzema avait été formé à l’OL.

En tant qu’admirateur de l’attaquant français, Endrick s’est dit que le clin d’oeil pourrait bien lui permettre de lancer sa carrière en Europe. Ce passage symbolique a en tout cas beaucoup de sens pour le Brésilien, persuadé que la réussite de KB9 à l’OL est aussi le signe que les grands attaquants peuvent marquer les esprits entre Rhône et Saône. D’ailleurs, si les deux hommes ne se sont pas parlés directement, le Français a félicité Endrick pour son choix de rejoindre Lyon, via un petit message sur les réseaux sociaux en réaction au post officiel de son arrivée.

Une preuve que tout cela est bien validé par le « Nueve », même si Endrick va désormais devoir écrire sa propre histoire à Lyon, où il est attendu de pied ferme par les supporters, désireux d’avoir enfin un attaquant qui pèse sur les défenses et porte l’équipe vers une belle deuxième partie de saison.