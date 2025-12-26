Jean-Louis Gasset est décédé

Terrible nouvelle pour le football français. Ce vendredi matin, le monde du ballon rond a appris le décès de Jean-Louis Gasset à l’âge de 72 ans.

Le maire de Montpellier a confirmé l’information, tout comme le club héraultais qui lui a rendu hommage pour sa riche carrière. Celui qui avait formé un duo complémentaire avec Laurent Blanc avait notamment collectionné les titres à Bordeaux et au Paris Saint-Germain avec le Cévenol. Le technicien expérimenté s’était ensuite assis sur les banc de la Côte d’Ivoire ou celui de l’Olympique de Marseille, avant sa dernière expérience la saison dernière au MHSC, son club de cœur.