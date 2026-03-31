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La France 1ère du classement FIFA

Equipe de France31 mars , 23:21
parGuillaume Conte
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Pour la première fois depuis septembre 2018 et les lendemains de la Coupe du monde remportée par les Bleus, l’équipe de France va occuper en avril la première place du classement FIFA. Forts de leurs deux victoires face au Brésil et à la Colombie, les Tricolores ont fait le travail dans le tournée américaine. Et pendant ce temps, l’Espagne n’a pas pu s’imposer face à l’Egypte, perdant donc sa première place au profit de la France. Voilà de quoi renforcer encore un peu le statut de favori de la France pour la Coupe du monde, même si cela n’a jamais garanti un trophée au final.
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Il applique les formules de rhétorique du bon petit forumeur... Mais il a pas choisi la bonne page: il a pris celle des gens qui maîtrisent, au lieu de prendre celle du petit rageux qui veut absolument répondre même s'il n'a rien à dire ^^

La Bosnie prive l'Italie du Mondial 2026 !

Mama miaaa

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Et dijaya qui me dit qu'il faut savoir lire... et surtout comprendre ce qu'on lit... Dijaya qui dit ça... 🤣🤣🤣 la grosse rigolade...

La Bosnie prive l'Italie du Mondial 2026 !

Un beau karma dans la tronche des ritals qui ont fêté la qualif de la Bosnie en demi contre le pays de Galles !! 3ème coupe du monde sans l'Italie, ce n'est plus une grande nation de foot.....il serait temps qu'ils se remettent en question.... leur championnat est de plus en plus faible et les meilleurs joueurs sont des étrangers....ils ne méritent pas mieux.

Une ancienne pépite de l’OL explose enfin

C'est la Pepiteeeeee 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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