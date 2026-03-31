La France 1ère du classement FIFA

Pour la première fois depuis septembre 2018 et les lendemains de la Coupe du monde remportée par les Bleus, l’équipe de France va occuper en avril la première place du classement FIFA. Forts de leurs deux victoires face au Brésil et à la Colombie, les Tricolores ont fait le travail dans le tournée américaine. Et pendant ce temps, l’Espagne n’a pas pu s’imposer face à l’Egypte, perdant donc sa première place au profit de la France. Voilà de quoi renforcer encore un peu le statut de favori de la France pour la Coupe du monde, même si cela n’a jamais garanti un trophée au final.