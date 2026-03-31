La France 1ère du classement FIFA

Il applique les formules de rhétorique du bon petit forumeur... Mais il a pas choisi la bonne page: il a pris celle des gens qui maîtrisent, au lieu de prendre celle du petit rageux qui veut absolument répondre même s'il n'a rien à dire ^^
Mama miaaa
Et dijaya qui me dit qu'il faut savoir lire... et surtout comprendre ce qu'on lit... Dijaya qui dit ça... 🤣🤣🤣 la grosse rigolade...
Un beau karma dans la tronche des ritals qui ont fêté la qualif de la Bosnie en demi contre le pays de Galles !! 3ème coupe du monde sans l'Italie, ce n'est plus une grande nation de foot.....il serait temps qu'ils se remettent en question.... leur championnat est de plus en plus faible et les meilleurs joueurs sont des étrangers....ils ne méritent pas mieux.
C'est la Pepiteeeeee 👊⚽
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading
🚨 BREAKING 🇫🇷 France are new World no. 1⃣ after 🇪🇸 Spain failed to beat 🇪🇬 Egypt in a friendly! 🔝 Top 10 in live FIFA ranking (as of 31 Mar, 23:00 CET): 1⃣ 🇫🇷 1877 📈 2⃣ 🇪🇸 1876 📉 (➖2.73) 3⃣ 🇦🇷 1874* 4⃣ 🏴 1826 (➖6.65) 5⃣ 🇵🇹 1760* 6⃣ 🇳🇱 1758 (➖1.54) 7⃣ 🇧🇷 1756.49* 8⃣