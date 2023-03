L'Algérie rabaissée, Raymond Domenech se lâche

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La décision d'Houssem Aouar de changer de nationalité sportive pour passer de l'équipe de France à l'Algérie a été annoncée cette semaine. Une décision dégradante pour le pays africain selon Raymond Domenech.

Disparu des radars à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar fait parler de lui en cette fin de saison. Tout d’abord parce qu’il arrive en fin de contrat dans son club formateur et qu’une prolongation n’est plus du tout à l’ordre du jour. Ses deux dernières années, entre blessures et contre-performances, ont fini par ternir son passage à l’OL, où il était au départ annoncé comme le numéro 8 capable de succéder à Juninho. Désormais, c’est son avenir qui fait parler avec des touches dans tous les grands championnats, même si ce ne sont pas forcément des ténors européens qui sont désireux de le faire venir. En tout cas, à 24 ans, il va connaitre une suite de carrière loin de Lyon, en espérant la relancer. Il y a trois ans de cela, il tutoyait l’équipe de France et avait même été sélectionné à plusieurs reprises par Didier Deschamps, ne disputant finalement qu’un match amical. Une situation qui lui permet de changer de nationalité sportive, et il a donc récemment annoncé, après des mois de discussion, qu’il allait désormais défendre les couloirs de l’Algérie.

Un choix possible mais qui ne pourra se concrétiser que s’il retrouve un niveau digne de ce nom. Car pour le moment, l’Algérie apparait surtout comme la dernière roue du carrosse, le problèmes des bi-nationaux ayant longtemps agacé Djamel Belmadi le sélectionneur. Sa dernière prise de bec avec Andy Delort, qui a un peu fait ce qu’il voulait avec les Fennecs, l’illustrait. Mais pour l’ancien sélectionneur français Raymond Domenech, c’est la façon dont est traité l’Algérie qui est dérangeante dans ce dossier.

"Aouar, il ne joue même pas à Lyon"

« Moi, ça m’agace par rapport à l’Algérie. On ne peut pas dire ça d’une autre sélection. Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie de dire que parce qu’il ne peut plus jouer en équipe de France, ‘bah tiens je vais aller en Algérie’. S’il fait ça au moment où il est au top niveau et que c’est lui qui décide qui il choisit réellement ok, mais là il diminue quelque part l’idée qu’on peut avoir de cette équipe d’Algérie en disant ‘je ne suis pas bon pour l’équipe de France, alors je parle de mon cœur et j’y vais’. Mais il ne joue même pas à Lyon », a dénoncé Raymond Domenech sur La Chaine L’Equipe. Un revirement de situation qui pose en effet question, mais qui demeure tout de même rare pour un joueur qui a déjà joué chez les Bleus, et qui file porter le maillot algérien. En tout cas, la fédération algérienne l’a accueilli à bras ouverts, et l’équipe de France s’est passée de Houssem Aouar sans trop se soucier de son avenir international ces dernières années.