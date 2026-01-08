Lens a une priorité étonnante au mercato

Leader de la Ligue 1, le RC Lens n’a aucune raison de se précipiter sur le marché des transferts. Et malgré la grave blessure de son taulier Jonathan Gradit, la priorité des Sang et Or… est de ne surtout rien changer.

Le 28 novembre, le Racing Club de Lens apprenait une très mauvaise nouvelle avec la grave blessure de Jonathan Gradit, victime d’une fracture du tibia péroné à l’entraînement. Une vraie tuile pour Pierre Sage, qui a perdu le taulier de sa défense pour plusieurs mois. On pouvait alors penser à ce moment que Lens allait patiemment attendre le mercato hivernal pour compenser numériquement cette perte préjudiciable. Ismaëlo Ganiou (20 ans) a finalement fait oublier Jonathan Gradit en l’espace de quelques matchs et désormais, Lens semble prêt à faire le pari de ne pas recruter lors de ce mercato hivernal même si en termes quantitatif, les choix ne sont pas nombreux pour Pierre Sage.

Zéro recrue cet hiver, l'objectif de Lens

Ne rien changer et ne surtout pas recruter doit même être la priorité du mois de janvier selon Clément Courtois, journaliste pour le site spécialisé Lensois.com. « Je maintiens ma position : il n’y a pas besoin de recruter dans ce secteur à l’heure actuelle. S’il y a des départs, alors oui, il faudra recruter, au moins numériquement. Jonathan Gradit est sous contrat jusqu’en 2028, Ismaëlo Ganiou jusqu’en 2027. Puis il y a le jeune Kyllian Antonio, qui avait fait de bonnes apparitions la saison dernière » estime le spécialiste du Racing avant de conclure.

« Recruter un joueur, c’est s’exposer à plusieurs facteurs : barrer la progression d’un jeune de La Gaillette, dépenser de l’argent, sans compter que cette recrue devra effectuer une intégration express. Pour moi, il faut rester avec ce jeune duo pour finir la saison » analyse notre confrère, persuadé que le RC Lens n’a besoin d’aucun renfort sur le marché des transferts pour continuer à briller cette saison. Rappelons que malgré un effectif assez court en nombre, l’équipe de Pierre Sage est leader du championnat à la mi-saison. On comprend mieux pourquoi les observateurs du club évoluant à Bollaert croisent les doigts pour que l’équilibre du vestiaire lensois ne soit pas chamboulé par une ou plusieurs arrivées lors de ce mois de janvier.